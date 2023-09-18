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Спецслужби Грузії звинувачують Україну в підготовці держперевороту: МЗС відреагувало

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Спецслужби Грузії звинувачують Україну в підготовці держперевороту: МЗС відреагувало
Як повідомили в спецслужбі, в жовтні-грудні невідомі планують влаштувати дестабілізацію та заворушення в Грузії, та змінити владу насильницьким шляхом
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Служба державної безпеки Грузії заявила, що в країні група осіб намагатиметься здійснити держпереворот «за аналогією Майдану»

Служба державної безпеки Грузії (СДБ) стверджує, що в жовтні-грудні якась група осіб планує влаштувати дестабілізацію та заворушення, кінцевою метою яких є зміна влади насильницьким шляхом. Відповідну заяву спецслужби наводить портал «Грузия Online».

Грузинська спецслужба заявляє, що одним з авторів плану є заступник колишнього міністра внутрішніх справ Грузії, а нині заступник глави воєнної розвідки України Георгій Лорткіпанідзе, а також особи грузинського походження, які перебувають у його підпорядкуванні, зокрема колишній член охорони третього президента Грузії Михайло Батурін та член близького оточення Михайла Саакашвілі, командир «Грузинського легіону» Мамука Мамулашвілі.

За твердженням СДБ, для початку «перевороту» обрано період жовтень-грудень, коли має бути опубліковано проміжний звіт Єврокомісії та підсумковий звіт ЄС.

У спецслужбі Грузії заявляють, що «організатори розглядають можливість здійснення в Грузії сценарію, аналогічного українському Євромайдану 2014 року».

Також у грузинській спецслужбі кажуть, що зазначений план нібито планується здійснити за координації та фінансової підтримки якихось іноземних країн.

На звинувачення грузинської спецслужби відреагували в українському МЗС. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook повідомив, що інформація про «український слід» не відповідає дійсності та що Україна не втручається у внутрішні справи Грузії.

«Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії», – написав Ніколенко.

Нагадаємо, раніше уряд передав до Конституційного суду Грузії  заявку на імпічмент президентки Саломе Зурабішвілі. Влада країни – проти її неузгоджених поїздок за кордон. Для імпічменту Зурабішвілі правлячій «Грузинській мрії» також не вистачило підписів депутатів, їх має бути 100, проте заявку все ж таки передано до суду.

У заявці зазначено, що Зурабішвілі порушила підпункт «а» пункту 1 статті 52 Конституції Грузії, в якому йдеться про те, що президент здійснює представницькі повноваження у зовнішніх відносинах за згодою уряду.

Конституційний суд має місяць, щоб ухвалити рішення. Якщо він визнає порушення конституції, парламент голосуватиме за імпічмент президенту. Для цього потрібно 100 голосів, яких парламентська більшість не набрала. У «Грузинській мрії» зазначають, брак голосів очевидний, але необхідно діяти відповідно до регламенту.

До слова, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не збирається йти у відставку попри спроби керівної партії «Грузинська мрія» розпочати процедуру імпічменту. Про це Саломе Зурабішвілі сказала у відеозверненні, яке оприлюднив телеканал Mtavari.

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Теги: МЗС Грузія Україна держпереворот

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