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Піде президентка чи прем'єр: у Грузії розгорілась війна імпічментів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Піде президентка чи прем'єр: у Грузії розгорілась війна імпічментів
Саломе Зурабішвілі чи Іраклій Гарібашвілі можуть отримати імпічмент
фото з відкритих джерел

Президентка та прем'єр Грузії опинились у центрі великого політичного скандалу і можуть втратити посади 

У Грузії продовжується скандал навколо імпічменту. Залишити своє крісло можуть або президентка країни Саломе Зурабішвілі або ж для очільник уряду – Іраклій Гарібашвілі. 

Грузинська опозиція не зможе зібрати 50 голосів депутатів для початку процедури імпічменту прем'єра Іраклія Гарібашвілі, заявив представник політичної групи «Єврооптимісти» Роман Гоцирідзе. За його словами, не вистачає 16 голосів, пише грузинське видання Іnterpressnews.

Гоцирідзе обговорив питання з партією «Лело», яка запропонувала оголосити імпічмент Гарібашвілі через його поїздку до США.

«Очевидно, що питання імпічменту прем'єра не може бути порушене опозицією. Більшість політичних груп та фракцій у парламенті цього не хочуть. Цього не хочуть ні «Гірчі», ні партія Гахарії, ні Алеко Елісашвілі, ні «Республіканці». Коли 15-16 депутатів цього не хочуть, значить і 50 підписів зібрати неможливо», – сказав Гоцирідзе.

«Лело» пропонувала опозиції спробувати оголосити імпічмент Гарібашвілі через його політ у сімейних справах на урядовому літаку. Опозиційні ЗМІ стверджували, що Гарібашвілі на бюджетні гроші чартерним літаком відвіз до США сина, який почав навчатися у Пенсільванському університеті. У відповідь влада заявила, що літак був орендований за 34 тисячі євро та сплачений батьком Іраклія Гарібашвілі.

Нагадаємо, раніше уряд передав до Конституційного суду Грузії  заявку на імпічмент президентки Саломе Зурабішвілі. Влада країни – проти її неузгоджених поїздок за кордон. Для імпічменту Зурабішвілі правлячій «Грузинській мрії» також не вистачило підписів депутатів, їх має бути 100, проте заявку все ж таки передано до суду.

У заявці зазначено, що Зурабішвілі порушила підпункт «а» пункту 1 статті 52 Конституції Грузії, в якому йдеться про те, що президент здійснює представницькі повноваження у зовнішніх відносинах за згодою уряду.

Конституційний суд має місяць, щоб ухвалити рішення. Якщо він визнає порушення конституції, парламент голосуватиме за імпічмент президенту. Для цього потрібно 100 голосів, яких парламентська більшість не набрала. У «Грузинській мрії» зазначають, брак голосів очевидний, але необхідно діяти відповідно до регламенту.

До слова, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не збирається йти у відставку попри спроби керівної партії «Грузинська мрія» розпочати процедуру імпічменту. Про це Саломе Зурабішвілі сказала у відеозверненні, яке оприлюднив телеканал Mtavari.

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Теги: війна імпічмент президент опозиція кордон Саломе Зурабішвілі влада Грузія

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