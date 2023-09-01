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Керівна партія Грузії ініціює імпічмент президентці Зурабішвілі, яка підтримує Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Керівна партія Грузії ініціює імпічмент президентці Зурабішвілі, яка підтримує Україну
Причиною імпічменту Зурабішвілі стали офіційні зустрічі президентки за кордоном, попри заборону від уряду
фото з відкритих джерел

Керівна партія Грузії заявила про початок процедури імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі

Лідер керівної партії Грузії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе у п’ятницю, 1 вересня, заявив, що проти президентки Саломе Зурабішвілі розпочинають процедуру імпічменту. Про це повідомляє Netgazeti.

Причиною такого рішення Кобахідзе назвав офіційні зустрічі президентки за кордоном, попри те, що «уряд Грузії не давав їй на це права». Він послався на конституцію країни, заявивши, що імпічмент – «єдина законна відповідь на її порушення». Проте без голосів опозиції цей процес безперспективний, каже він.

Спочатку заяву про початок процедури імпічменту хочуть подати до Конституційного суду, а після цього провести голосування в парламенті, для якого потрібні голоси 100 депутатів.

Нагадаємо, 31 серпня Саломе Зурабішвілі розпочала своє турне Європою, де планує зустрітися з лідерами для підтримки надання Грузії статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Першою країною для візиту стала Німеччина. У низку інших країн, серед яких Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати, вона планує приїхати протягом осені та зими.

Зурабішвілі казала, що хотіла відвідати Україну в День Незалежності, але уряд їй не дозволив. За словами Кобахідзе, відмова здійснити турне «виправдана як юридично, так і політично».

До слова, прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі в день 15-ї річниці з моменту початку російсько-грузинської війни та окупації Цхінвальського регіону зробив нові заяви про майбутнє країни. Він нічого не сказав про покарання Росії, проте заявив, що хоче «мирно возз'єднати Грузію».

Зазначимо, Грузія – парламентська республіка. Згідно з конституцією, президент Грузії представляє країну в зовнішніх відносинах тільки за згодою уряду, оскільки реалізація зовнішньої політики країни є повноваженням грузинського уряду.

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Теги: Грузія Саломе Зурабішвілі імпічмент президент

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