Керівна партія Грузії ініціює імпічмент президентці Зурабішвілі, яка підтримує Україну

Керівна партія Грузії заявила про початок процедури імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі

Лідер керівної партії Грузії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе у п’ятницю, 1 вересня, заявив, що проти президентки Саломе Зурабішвілі розпочинають процедуру імпічменту. Про це повідомляє Netgazeti.

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Причиною такого рішення Кобахідзе назвав офіційні зустрічі президентки за кордоном, попри те, що «уряд Грузії не давав їй на це права». Він послався на конституцію країни, заявивши, що імпічмент – «єдина законна відповідь на її порушення». Проте без голосів опозиції цей процес безперспективний, каже він.

Спочатку заяву про початок процедури імпічменту хочуть подати до Конституційного суду, а після цього провести голосування в парламенті, для якого потрібні голоси 100 депутатів.

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Нагадаємо, 31 серпня Саломе Зурабішвілі розпочала своє турне Європою, де планує зустрітися з лідерами для підтримки надання Грузії статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Першою країною для візиту стала Німеччина. У низку інших країн, серед яких Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати, вона планує приїхати протягом осені та зими.

Зурабішвілі казала, що хотіла відвідати Україну в День Незалежності, але уряд їй не дозволив. За словами Кобахідзе, відмова здійснити турне «виправдана як юридично, так і політично».

До слова, прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі в день 15-ї річниці з моменту початку російсько-грузинської війни та окупації Цхінвальського регіону зробив нові заяви про майбутнє країни. Він нічого не сказав про покарання Росії, проте заявив, що хоче «мирно возз'єднати Грузію».

Зазначимо, Грузія – парламентська республіка. Згідно з конституцією, президент Грузії представляє країну в зовнішніх відносинах тільки за згодою уряду, оскільки реалізація зовнішньої політики країни є повноваженням грузинського уряду.