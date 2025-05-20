Зеленський зустрівся із кронпринцом Норвегії, який вперше приїхав до України

Кронпринц відвідав військово-медичний реабілітаційний центр в Ірпені

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із кронпринцом Норвегії Гоконом, який вперше приїхав до України. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Офісу президента.

Глава держави подякував за цей візит, який кронпринц розпочав із відвідання військово-медичного реабілітаційного центру в Ірпені.

Володимир Зеленський висловив вдячність Норвегії за підтримку України, зокрема за рішення уряду збільшити суму допомоги на цей рік майже втричі.

Також під час зустрічі йшлося про підтримку енергетичного сектору України: Норвегія виділила $450 млн на енергетичну безпеку, а також фінансує закупівлі та постачання природного газу в Україну.

Крім того, Володимир Зеленський і Кронпринц Гокон обговорили інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

Нагадаємо, у вівторок, 20 травня, до Києва вперше прибув кронпринц Норвегії Гокон. Це перший візит члена королівської родини Норвегії до України за майже 20 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Норвегії.

Зазначається, що візит є вираженням рішучої та постійної підтримки Норвегією українського уряду та народу. Кронпринц не взяв із собою дружину кронпринцесу Метте-Маріт, вона залишилася в Осло з дітьми. Гокона супроводжує міністр енергетики Тер'є Осланд.

NRK повідомляє, що Гокон прибув потягом та висадився «на станції за межами столиці». Першим пунктом візиту був меморіал пам'яті «Ангели Перемоги» в Мощуні. Кронпринц поклав до нього пам'ятний вінок. «Ми дуже вражені їхньою стійкістю і здатністю вистояти», – сказав Гокон про українців.

Як повідомлялося, Норвегія хоче завершити передачу обіцяних винищувачів F-16 до кінця 2025 року. За словами глави оборонного відомства країни, деякі літаки вже відправлено Києву, водночас усі поставки заплановано завершити до кінця поточного року. Міністр не розповів, скільки саме Норвегія вже доставила літаків та ще має доставити Україні.