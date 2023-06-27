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Росіянин не поладнав із сусідами: у хід пішли вогнемет і гарпун (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіянин не поладнав із сусідами: у хід пішли вогнемет і гарпун (відео)
Росіянин підпалив сусіда з вогнемета
фото: скриншот відео

Побутовий конфлікт у російському селищі завершився кривавою розправою

Неподалік російського Владивостока чоловік підпалив сусіда з саморобного вогнемета та прострелив жінці шию гарпуном. Побутова сварка сталася через нібито розкрадання електроенергії. Про це пише російський Telegram-канал Amur Mash.

Як повідомляється, у селищі Трудове, що за 30 км від Владивостока, у садовому некомерційному товаристві розслідувалося розкрадання електроенергії. Для цього екскаватор викопав кабель, що не на жарт розлютило одного з місцевих мешканців.

Чоловік вибіг на вулицю з саморобним вогнеметом і підпалив сусіда Едуарда, який намагався відібрати зброю. Постраждалий спалахнув від голови до ніг. Очевидці події збили з нього полум’я і стягли одяг, після чого відпоювали водою.

Однак навіть після скоєного нападник не заспокоївся: підійшов зі спини до очільниці садового товариства Ніни і пробив їй наскрізь шию стрілою з рушниці для підводного полювання.

Після цього він намагався сховатися у своєму будинку, а його дружина взялася тримати оборону. Для цього заливала газом усіх, хто хотів дістатися до її чоловіка.

Урешті-решт схопити подружжя таки вдалося. Постраждалих госпіталізували: очільницю товариства прооперували, а хлопець із опіками перебуває в дуже тяжкому стані. Уточнюється, що в постраждалого уражено вогнем 60% тіла. Нападник теж доправлений до лікарні з опіками.

Правоохоронці відкрили справу щодо замаху на вбивство.

Нагадаємо, російська авіація цілилася у «вагнерівців», але промазала і вдарила по цивільних авто у Воронезькій області РФ. Відбулося це на автомобільній трасі.

Теги: росіяни росія конфлікт

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