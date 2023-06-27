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«І це все?». Як росіяни відреагували на термінове звернення Путіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«І це все?». Як росіяни відреагували на термінове звернення Путіна
Путін вразив співвітчизників своїм екстреним «доленосним» зверненням
фото: kremlin

Навіть росіяни не зрозуміли анонсованої Пєсковим доленосності нового звернення диктатора

Увечері 26 червня російський диктатор Володимир Путін виступив із терміновим зверненням до свого народу. Його прессекретар Дмитро Пєсков анонсував екстрений виступ як «визначний для долі країни на роки вперед». Однак, схоже, самі росіяни значущість чергового звернення глави Кремля так і не зрозуміли.

Путін фактично не сказав нічого нового, а лише озвучив учорашню новину про те, що він пробачив найманців приватної військової компанії «Вагнер» і готовий дозволити їм піти в Білорусь, підписати контракт зі збройними силами РФ або розійтися по домах.

Після такої «змістовної» промови диктатора мережа вибухнула обуреними коментарями росіян: «І це все?», «І що це було?», «Дійсно, визначилася доля», «Вово, ти що, довбо?», «Окей, я наївний ло*. Проїхали».

Росіяни коментують термінове звернення Путіна 26 червня
Росіяни коментують термінове звернення Путіна 26 червня
скриншот із соцмереж

Нагадаємо, що 26 червня російський диктатор Володимир Путін виступив із терміновим зверненням до росіян. Насамперед його слова присвячувалися «вагнерівцям»-бунтівникам, яких диктатор «милостиво» вибачив. 

Після після свого екстреного звернення до народу Путін провів нараду за участю керівників силових відомств.

Раніше, 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

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Теги: путін росіяни росія

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