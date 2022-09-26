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Банк Таджикистану припинив обслуговування російських карток

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Банк Таджикистану припинив обслуговування російських карток
Про терміни поновлення роботи не повідомляється
фото ілюстративне

Душанбе Сіті Банк заявив про технічні неполадки в роботі з російською платіжною системою

Другий за кількістю власників карток банк Таджикистану припинив обслуговування карток російської платіжної системи «Мир». Про це повідомляють росЗМІ.

Душанбе Сіті Банк заявив про технічні неполадки в роботі з російською платіжною системою, які тривають з 24 вересня. 

«З минулої суботи Душанбе Сіті Банк зазначає технічні неполадки в роботі з російською платіжною системою «Мир», на даний момент картки платіжної системи «Мир» не обслуговуються в банкоматах та РОС-терміналах Душанбе Сіті», – йдеться у заяві банку.

При цьому про терміни поновлення роботи не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що низка банків у Казахстані та В'єтнамі не приймають картки «Мир».

Нагадаємо, обслуговувати російські банківські картки «Мир», які використовують туристи з РФ, також припинив найбільший за розміром активів приватний банк Туреччини Isbank.

Крім Isbank та DenizBank карти «Мир» приймають Ziraat Bankasi, VakifBank та Halkbank. При цьому деякі з них можуть самостійно припиняти обслуговування в мережі своїх пристроїв карток російських банків, які знаходяться під блокуючими санкціями, і відхиляти на своєму боці операції з картками.

На початку вересня карти «Мир» приймалися в 11 країнах: Туреччині, В'єтнамі, Південній Кореї, Вірменії, Узбекистані, Білорусії, Казахстані, Киргизії, Таджикистані, Південній Осетії та Абхазії. Можливість прийому карток також опрацьовувалась з Іраном, Кубою, Єгиптом та Венесуелою.

НСПК, яка є оператором карток «Мир», була створена російською владою в 2014 році після введення проти Росії низки санкцій. НСПК оголосила про початок емісії перших карток «Мир» у грудні 2015 року.

Теги: росія банк війна Таджикистан

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