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    Думки вголос

    Рішення синоду Московської церкви. Як перевірити їх на щирість?

    Цікаво, як відреагують у Москві на таке рішення&nbsp; - Рішення синоду Московської церкви. Як перевірити їх на щирість?
    Цікаво, як відреагують у Москві на таке рішення 
    фото: УПЦ МП

    Байки про «неавтокефальний» статус ПЦУ – це байки для тих, хто не в курсі

    Я загалом вітаю рішення УПЦ МП щодо остаточного позбавлення від додатку «МП». Напевно, тому що я досі зазвичай підозрюю в людях краще, а не гірше. Але для того, щоби говорити предметно, потрібно, принаймні, дочекатися можливості прочитати оновлений Статут про управління УПЦ. А також почути реакцію північного сусіда. Тоді буде зрозуміло, чи це автокефалія, чи щось інше.

    А поки, на жаль, вони продовжують будувати свою ідентичність на протиставленні себе Православній Церкві України. Замість єднання – претензії.

    Питання про мироваріння взагалі не є суттєвим. Єрусалимський Патріархат не варить миро, а бере в Константинополі, і що – від того він не автокефальний?!

    Опіка діаспорою – це те, на чому варто наполягати й ПЦУ. Якби у 2018 єрархи УПЦ МП прийшли на Об'єднавчий собор, – тоді це могло би бути спільним рішенням, вимогою, на яку погодився би Константинополь.

    Байки про «неавтокефальний» статус ПЦУ – це байки для тих, хто не в курсі. Тоді нехай і Елладську Церкву оголосять не автокефальною. Бо наші статути майже ідентичні.

    Але загалом, повторюю, рішення вітаю. За цим хочеться побачити відновлення євхаристійного спілкування з Вселенським Патріархатом та з Православною Церквою України.

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    Джерело: блог Андрія Дудченко

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    Теги: росія окупанти церква війна РПЦ Російська православна церква в Україні статут Україна Вселенський патріарх Варфоломій автокефалія опіка окупація #stoprussia
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    Рішення синоду Московської церкви. Як перевірити їх на щирість?