Рішення синоду Московської церкви. Як перевірити їх на щирість?
Байки про «неавтокефальний» статус ПЦУ – це байки для тих, хто не в курсі
Я загалом вітаю рішення УПЦ МП щодо остаточного позбавлення від додатку «МП». Напевно, тому що я досі зазвичай підозрюю в людях краще, а не гірше. Але для того, щоби говорити предметно, потрібно, принаймні, дочекатися можливості прочитати оновлений Статут про управління УПЦ. А також почути реакцію північного сусіда. Тоді буде зрозуміло, чи це автокефалія, чи щось інше.
А поки, на жаль, вони продовжують будувати свою ідентичність на протиставленні себе Православній Церкві України. Замість єднання – претензії.
Питання про мироваріння взагалі не є суттєвим. Єрусалимський Патріархат не варить миро, а бере в Константинополі, і що – від того він не автокефальний?!
Опіка діаспорою – це те, на чому варто наполягати й ПЦУ. Якби у 2018 єрархи УПЦ МП прийшли на Об'єднавчий собор, – тоді це могло би бути спільним рішенням, вимогою, на яку погодився би Константинополь.
Байки про «неавтокефальний» статус ПЦУ – це байки для тих, хто не в курсі. Тоді нехай і Елладську Церкву оголосять не автокефальною. Бо наші статути майже ідентичні.
Але загалом, повторюю, рішення вітаю. За цим хочеться побачити відновлення євхаристійного спілкування з Вселенським Патріархатом та з Православною Церквою України.
- Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
- Онуфрій скликає велике зібрання. Коло історї замикається
- Чому російська церква підтримує Путіна: що пише світова преса
- «Треба було подати у відставку»: Вселенський Патріарх Варфоломій розчарований Гундяєвим
- Скільки громад перейшло до ПЦУ від початку війни: відомо, де найбільше
- Московський Патріархат замість Собору збирає шабаш
Джерело: блог Андрія Дудченко