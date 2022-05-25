  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    «Треба було подати у відставку»: Вселенський Патріарх Варфоломій розчарований Гундяєвим

    Російська церква розчарувала Вселенського Патріарха - «Треба було подати у відставку»: Вселенський Патріарх Варфоломій розчарований Гундяєвим
    Російська церква розчарувала Вселенського Патріарха

    Патріарх Варфоломій очікував, що патріарх Кирил витримає цей «вирішальний й історичний момент»

    Вселенський Патріарх Варфоломій заявив, що Російська православна церква розчарувала православних християн через її підтримку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

    «Для усіх церков було неможливо не засудити насильство й війну (РФ проти України. – ред). російська церква нас розчарувала. Я не хотів, щоб російська церква і патріарх Кирил були цими трагічними винятками. Я не знаю, як він може це виправдовувати в своїй совісті», – сказав Вселенський Патріарх Варфоломій в інтерв’ю грецькому телеканалу TV ERT.

    Він також очікував, що патріарх Кирил витримає цей «вирішальний й історичний момент».

    «Якщо було б потрібно, пожертвувати своїм троном і сказати Путіну: «Пане президенте, я не можу з вами погодитися, і я подаю у відставку», – додав Вселенський Патріарх.

    Раніше Вселенський Патріарх Варфоломій закликав до негайного припинення війни.

    Тим часом на Одещині московська церква перейшла до складу ПЦУ.

    14 травня до Переяславсько-Вишневськоі єпархії Православноі церкви України приєдналася парафія святого великомученика Георгія Побідоносця (з юрисдикції УПЦ МП) села Мотижин, Бучанського району, Київської області.

    Раніше стало відомо, що ще одна парафія приєдналася до Помісної церкви.

    Нещодавно Московська церква шокувала поясненням, чому Росія почала війну.

    Читайте також: У ПЦУ буде свій монастир Києво-Печерської Лаври
    Теги: росія окупанти церква війна православна церква Україна Вселенський патріарх Варфоломій окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Треба було подати у відставку»: Вселенський Патріарх Варфоломій розчарований Гундяєвим