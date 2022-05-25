«Треба було подати у відставку»: Вселенський Патріарх Варфоломій розчарований Гундяєвим

Патріарх Варфоломій очікував, що патріарх Кирил витримає цей «вирішальний й історичний момент»

Вселенський Патріарх Варфоломій заявив, що Російська православна церква розчарувала православних християн через її підтримку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

«Для усіх церков було неможливо не засудити насильство й війну (РФ проти України. – ред). російська церква нас розчарувала. Я не хотів, щоб російська церква і патріарх Кирил були цими трагічними винятками. Я не знаю, як він може це виправдовувати в своїй совісті», – сказав Вселенський Патріарх Варфоломій в інтерв’ю грецькому телеканалу TV ERT.

Він також очікував, що патріарх Кирил витримає цей «вирішальний й історичний момент».

«Якщо було б потрібно, пожертвувати своїм троном і сказати Путіну: «Пане президенте, я не можу з вами погодитися, і я подаю у відставку», – додав Вселенський Патріарх.

Раніше Вселенський Патріарх Варфоломій закликав до негайного припинення війни.

Тим часом на Одещині московська церква перейшла до складу ПЦУ.

14 травня до Переяславсько-Вишневськоі єпархії Православноі церкви України приєдналася парафія святого великомученика Георгія Побідоносця (з юрисдикції УПЦ МП) села Мотижин, Бучанського району, Київської області.

Раніше стало відомо, що ще одна парафія приєдналася до Помісної церкви.

Нещодавно Московська церква шокувала поясненням, чому Росія почала війну.