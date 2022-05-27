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    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)

    За результатами роботи зібрання своє екстрене засідання проведе Священний Синод Церкви, який має оголосити про скликання Помісного Собору - Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    За результатами роботи зібрання своє екстрене засідання проведе Священний Синод Церкви, який має оголосити про скликання Помісного Собору
    фото: church.ua

    На заході було чимало впливових ієрархів Церкви Московського патріархату

    У Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Києві відбулося зібрання єпископів, монахів, священиків і мирян Церкви Московського патріархату в Україні. За повідомленням багатьох джерел, головна мета зібрання – обговорення майбутнього Церкви, зокрема питання єдності з Російською православною церквою.

    Як повідомляв «Главком», зранку правоохоронці закрили в’їзд і прохід до парку Феофанія, неподалік від якого знаходиться жіночій монастир. Пояснили просто: на території «проводиться захід». Потрапити в середину можна було лише за заздалегідь складеними списками, які перевіряли представники Церкви Московського патріархату.

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    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)
    фото: church.ua

    На заході можна було помітити чимало впливових ієрархів Церкви Московського патріархату. Зокрема, «православного олігарха» Вадима Новинського, який сидів у першому ряду. Не змогли дістатися Києва представники парафій, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України.

    У вступній промові предстоятель Церкви, митрополит Онуфрій заявив, що з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну «Українська православна церква» засудила військову агресію і закликала припинити кровопролиття. Але голос Церкви залишився не почутим. Він обвинуватив представників інших конфесій, окремих депутатів і держслужбовців «штучному посиленні релігійної ворожнечі», яке відбувається «незважаючи на таку посильну та реальну участь Церкви у справі подолання війни…».

    Як повідомляє інформаційно-просвітницький відділ Московської церкви в Україні, за результатами роботи зібрання своє екстрене засідання проведе Священний Синод Церкви, який має оголосити про скликання Помісного Собору.

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    Теги: росія окупанти церква війна Російська православна церква в Україні Українська православна церква православна церква Україна Митрополит Онуфрій окупація #stoprussia
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    Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)