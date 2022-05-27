Доленосне зібрання Московської церкви у Феофанії (фоторепортаж)

За результатами роботи зібрання своє екстрене засідання проведе Священний Синод Церкви, який має оголосити про скликання Помісного Собору

На заході було чимало впливових ієрархів Церкви Московського патріархату

У Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Києві відбулося зібрання єпископів, монахів, священиків і мирян Церкви Московського патріархату в Україні. За повідомленням багатьох джерел, головна мета зібрання – обговорення майбутнього Церкви, зокрема питання єдності з Російською православною церквою.

Як повідомляв «Главком», зранку правоохоронці закрили в’їзд і прохід до парку Феофанія, неподалік від якого знаходиться жіночій монастир. Пояснили просто: на території «проводиться захід». Потрапити в середину можна було лише за заздалегідь складеними списками, які перевіряли представники Церкви Московського патріархату.

На заході можна було помітити чимало впливових ієрархів Церкви Московського патріархату. Зокрема, «православного олігарха» Вадима Новинського, який сидів у першому ряду. Не змогли дістатися Києва представники парафій, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України.

У вступній промові предстоятель Церкви, митрополит Онуфрій заявив, що з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну «Українська православна церква» засудила військову агресію і закликала припинити кровопролиття. Але голос Церкви залишився не почутим. Він обвинуватив представників інших конфесій, окремих депутатів і держслужбовців «штучному посиленні релігійної ворожнечі», яке відбувається «незважаючи на таку посильну та реальну участь Церкви у справі подолання війни…».

Як повідомляє інформаційно-просвітницький відділ Московської церкви в Україні, за результатами роботи зібрання своє екстрене засідання проведе Священний Синод Церкви, який має оголосити про скликання Помісного Собору.

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