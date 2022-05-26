Чому російська церква підтримує Путіна: що пише світова преса

Патріарх Російської православної церкви Кирило продовжує підтримувати диктатора

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 25 травня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Європа

Бельгія. De Morgen: «Росія просувається на Донбасі»

Російські війська ледь не оточили Сєвєродонецьк, місто на сході України, яке колись мало 120 тисяч населення. Таким чином вони взяли б під контроль усю Луганську область. Тому Україна просить у Заходу більше артилерії та бронетехніки.

Румунія. Monitorul de Cluj: «Три місяці війни в Україні». За останні три місяці війна показала не лише те, що московська армія слабка, а й те, що українці не здаються. Міжнародна спільнота направила Україні матеріальну допомогу, зброю та гроші.

Нідерланди. De Volkskrant: «Чому російська церква підтримує Путіна». Патріарх Російської православної церкви Кирило продовжує підтримувати Володимира Путіна. Його позиція викликає розбіжності серед духовенства, але після травматичних радянських років Церква не бачить іншого виходу. «Церковні лідери живуть у цій країні, тому вони не можуть вести пряме протистояння».

Японія

The Japan Times. Європейський Союз, імовірно, погодиться ввести ембарго на імпорт російської нафти «протягом кількох днів».

Президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок лідерам світового бізнесу в Давосі, що світ має посилити санкції проти Росії, щоб стримати інші країни від використання «грубої сили» для досягнення своїх цілей.

Багато з 27 країн-членів ЄС значною мірою залежать від російської енергії, що викликало критику з боку Києва за те, що блок рухався недостатньо швидко, щоб зупинити поставки.

Угорщина дотримується своїх вимог щодо інвестицій в енергетику, перш ніж погодиться на таке ембарго, конфліктуючи з державами ЄС, які домагаються швидкого схвалення. ЄС запропонував до 2 мільярдів євро (2,14 мільярда доларів) центральним і східним країнам, яким бракує російських поставок.

«Ми досягнемо прориву за кілька днів», – сказав міністр економіки Німеччини Роберт Хабек телеканалу ZDF. Європейська комісія та Сполучені Штати паралельно працювали над пропозицією щодо обмеження світових цін на нафту, сказав він. «Це, очевидно, незвичайний захід, але зараз незвичайні часи», – сказав він.

Вторгнення Росії, найбільша атака на європейську державу з 1945 року, призвело до того, що понад 6,5 мільйонів людей втекли за кордон, цілі міста перетворилися на руїни і було введено безпрецедентні західні санкції проти Кремля.

Ще одним символічним свідченням ізоляції Росії стало те, що американська мережа кав’ярень Starbucks стала останнім західним брендом, який заявив, що покидає країну в понеділок.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Кремль зосередиться на розвитку зв'язків з Китаєм, оскільки економічні зв'язки зі США та Європою розриваються.

«Якщо вони (Захід) захочуть щось запропонувати в плані відновлення відносин, то ми серйозно подумаємо, буде це потрібно нам чи ні», – сказав він у своїй промові, згідно стенограми на сайті МЗС.

США

Los Angeles Times. «Росія прагне оточити ключове місто на сході України». Оскільки конфлікт в Україні триває вже четвертий місяць, у вівторок російські війська опинилися на порозі прориву в регіоні Донбасу, а президент України Володимир Зеленський попередив про тяжкі тижні.

Російські сили розпочали кампанію з оточення Сєвєродонецька – найсхіднішої точки Донбасу, яка все ще перебуває під контролем України, – разом із містом-побратимом Лисичанськом, розташованим трохи на південь. На ранок вівторка, після кількох днів запеклих артилерійських дуелей на східному фронті, російські війська, як повідомлялося, захопили частину Лимана, міста приблизно за 30 миль на захід від Сєвєродонецька, і вдерлися до села Золоте на південь від Лисичанська. Ці атаки і удар росіян з півночі від Сєвєродонецька утворюють тристоронній наступ, спрямований на захоплення міста. Інтенсивність вогню зашкалює.

Раніше повідомлялося, що нова стадія війни настала. Ця фаза триватиме місяць-півтора, поки не прийде західна допомога. За цей час ситуація на фронті буде невтішною.

Нагадаємо, існує небезпека повторного вторгнення з півночі. Україна посилює охорону кордонів.

Тим часом Гайдай заявив, що рашисти окупували 95% Луганщини.

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