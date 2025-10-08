Голуб миру. Арестович показує росіянам, що потрібно для капітуляції України

Арестович не має права балотуватись на українських виборах

Арестович. За всі роки ніколи нічого не писала, бо це явище настільки очевидне, що і не цікаво. Але коли мова про потенційні вибори та його заяви, то давайте вже мухи окремо від важливого.

Арестович не має права балотуватись на українських виборах: президентських – 10 років, парламентських – 5. Він не лише під санкціями, а перебуває за кордоном не у законному відрядженні, чи лікуванні. Він порушив ценз осілості і не проживає у країні визначений законодавством термін. Я не вірю, що будь-які довідки та висновки можна докласти до цієї статті та закрити тему на його користь. І він це знає, звісно. Арестович не демонструє жодних зрушень в темі виборів, він – частина більшої інформаційної кампанії росіян. Ці голоси ви вже чуєте щотижня в різних інтервʼю, які дають широко відомі в якихось колах співаки, танцюристи, ухилянти, ображені не на Росію, а на Україну. Вони намагаються ширити наративи нормальності капітуляції за будь-яку ціну. Просто Арестович є одним з найбільш широко впізнаваних в різних аудиторіях лідерів якоїсь громадянської думки, як кажуть на виборах, VIP-агітатор.

Він дає повідомлення від росіян іншим, який голуб миру потрібен в Україні, щоб Росія гордо приймала капітуляцію. Але, як то кажуть, через два-три тижні це спрацює.

*Доповню

Виборчий кодекс.

Стаття 75. Право бути кандидатом на пост Президента України

Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг тридцяти п’яти років, має право голосу, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років. Проживання в Україні за цим Кодексом означає: