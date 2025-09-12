Головна Думки вголос Сергій Фурса
Сергій Фурса Фінансовий експерт

Чому Путін провокує НАТО саме зараз?

glavcom.ua
У ніч на 10 вересня Росія атакувала дронами і ракетами Україну і Польщу
фото: Reuters/колаж: glavcom.ua

Тест оборони НАТО

Кажуть, Путін протестував оборону НАТО і побачив що вони не готові. І? Якщо ти хочеш на когось напасти, то ти не тестуєш їх оборону, показуючи противнику слабкі місця. Ти нападаєш. І радієш з того, що противник не готовий.

А що Путін зробив зараз?

Змусив всю західну пресу писати, що НАТО не готове. Так це призведе рівно до зворотного. До того, що НАТО почне готуватися. Бо звісно коли у вас немає війни, ви не готові. Звісно у вас немає мобільних вогневих груп і дронів перехоплювачів. Бо воно вам не потрібно. Бо в Україні це є, бо на нас щоночі літає. А в нормальній ситуації країна не може бути до такого готовим. І коли дрони залітають раз на пів року ви можете збивати їх і патріотами і літаками дорогими ракетами. Бо тут не працює економічна складова. Це не війна на виснаження, а реакція на рідкісну подію.

Це як з шаленим снігопадом у великому місті. Він завжди паралізує будь-яке місто у будь-якій країні світу. Бо ніколи ніхто не готується до екстремумів. Але якщо снігу стає все більше і більше, то і готовність зростає. У результаті система ППО буде посилена. Будуть витрачені кошти. Будуть політичні наслідки. І до потенційного нападу тепер країни НАТО будуть більше готові.

Чи може Путін так хотіти розвалити НАТО? Ну хіба що ви очікували, що в результаті зальоту в Польщу десятки безпілотників без вибухівки буде розпочата війна. Але це нонсенс. Цього в принципі не можна очікувати. І найкраща відповідь тут не оголошення війни Росії, а тихі дії, по посиленню ППО як Польщі, так і надання Україні більше можливостей по ударах по Росії. І це скоріш за все і буде зроблено. Тому реакція на такий удар цілком раціональна і відповідає очікуванням.

Про що це свідчить?

Що у Путіна немає ніякого бажання на НАТО і Польщу нападати. Він робить провокацію. Але навіщо це йому? Це найцікавіше питання. Чому він зробив це зараз? Чи пов’язано це з візитом у Китай. Чи Путін досі раціональний? Ми точно не знаємо відповіді на всі ці питання.

Особливо цікаво було б знайти відповідь на фоні продовження війни Путіним в Україні. Бо якщо він просто хоче продовжувати наступ на Донбасі, йому це треба робити не привертаючи уваги санітарів. Щоб не посилювати позиції України. Але він зробив прямо протилежне.

Можливо, це ілюстрація давньої стратегії росіян – «деескалація через ескалацію». Тобто Путін дуже хоче закінчити війну. Бо гроші закінчуються. Але він хоче це зробити все ще ближче до своїх умов. І він ескалує, бажаючи налякати Трампа, щоб той, побоюючись третьої світової, почав більше тиснути на Україну. Чи робочий цей план сказати важко. Бо позиція європейців не дає Трампу особливо тиснути. Але план такий у Путіна може бути.

Чи добився він того, що хотів? Публічно російська пропаганда лікує (це як хуліган, який прибіг до школи, показав всім дупу і побіг додому, радіючи, що йому за це нічого не було). Але виглядає, що все що сталось є дуже позитивним для України. І це посилює бажання Європи підтримувати Україну. Бо ніхто не хоче опинитись прямо перед росіянами.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна путін Дональд Трамп Польща Україна росія Європа

