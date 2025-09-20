Путін посилює обстріли України: Bloomberg назвав причину

Путін буде продовжувати будь-який діалог із США, однак і надалі буде робити те, що вважає за потрібне

Стриманість США підбадьорює Кремль вести виснажливу війну

Російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що військова ескалація є найкращим способом змусити Україну піти на переговори на його умовах, а президент США Дональд Трамп навряд чи зробить щось серйозне, аби зміцнити оборону Києва. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Як заявили джерела видання, Путін і далі буде продовжувати завдавати ударів по енергетичній та іншій інфраструктурі України. За їхніми словами, перемовини між Путіним і Трампом на Алясці переконали президента РФ, що американський лідер не зацікавлений у втручанні у конфлікт.

«У відповідь на посилення агресії Росії Трамп цього тижня висловив своє розчарування підходом Путіна і висунув ідею введення більш жорстких санкцій проти Москви та її союзників, щоб позбавити Росію доходів від нафти. Але водночас він наполягає, щоб європейські союзники Києва вжили жорстких заходів, перш ніж США зроблять свій крок», – нагадали у матеріалі.

Зокрема Трамп закликав країни «Великої сімки» ввести мита на Китай та Індію, як покарання за купівлю російського газу, поки посадовці обговорюють додаткові заходи проти Кремля. Крім того, ЄС обговорює черговий пакет санкцій та планує якомога швидше відмовитися від російського СПГ.

Розуміння безкарності РФ

Як пише Bloomberg, нещодавня тактика РФ показує, наскільки ознаки стриманості з боку США підбадьорюють Кремль вести виснажливу війну, яка спрямована на те, аби змусити Україну піти на поступки.

Зокрема російські посадовці кажуть, що ця стратегія може підірвати обороноздатність Києва та створити основу для майбутніх перемовин.

«Для Путіна важливо показати Трампу та європейцям, що він все ще може дозволити собі ескалацію ситуації. Путін намагається посилити свій вплив на наступний раунд переговорів щодо України, коли б він не відбувся», – пояснила аналітик з питань Росії з лондонської консалтингової компанії Gatehouse Advisory Partners Віта Співак.

Відомо, що на Алясці російський диктатор запропонував припинити бойові дії та заморозити лінію зіткнення на півдні України, якщо Київ погодиться віддати не захоплені території у двох східних областях. Раніше він хотів, аби Україна обмежила кількість своїх збройних сил та відмовилася від вступу в НАТО.

Україна відхилила такі умови, тому люди, які наближені до Кремля, кажуть, що це виправдовує його теперішню ескалацію.

Збільшення кількості атак РФ по Україні після саміту на Алясці

У Bloomberg відзначили, що до початку саміту на Алясці кількість російських атак по Україні зменшилася, однак після нього одразу зросла. За даними видання, за місяця після перемовин чисельність ударів БпЛА та ракет збільшилася близько на 46%. Вже станом на вересень цього року РФ випустила 3500 дронів різних типів, майже 190 ракет та понад 2500 бомб, повідомляв президент України Володимир Зеленський 16 вересня.

Також дві особи, наближені до Кремля, розповіли журналістам, що Путін спостерігає й за війною Ізраїлю в Газі. На думку диктатора РФ, кампанія прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу в Газі є більш жорсткою, ніж війна Росії в Україні.

Тактика Путіна

За словами джерел, російський президент буде продовжувати будь-який діалог із США, однак і надалі буде робити те, що вважає за потрібне.

«Путін прагне домогтися якихось помітних перемог до зими, але поки що він зазнає невдач на полі бою. Тому він вдається до ядерного шантажу та психологічного тиску, зокрема масових бомбардувань», – наголосив старший науковий співробітник Центру нових євразійських стратегій Микола Петров.

Як відомо, 19 серпня президент США Дональд Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним. Росія почала заявляти про ретельну підготовку зустрічі, не надаючи жодних подробиць. Однак окрім заяв російської сторони процес не просунувся: Кремль почав відтягувати зустріч.

Згодом російський диктатор сказав, що вважає Москву «найкращим місцем» для зустрічі із президентом України. Тоді Зеленський прокоментував пропозицію зустрітися в Москві. За словами українського президента, Путін запросив його до Москви, оскільки знав, що цього ніколи не станеться.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Sky News розповів про свої переговори з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський пояснив, чому Трамп наполягає на двосторонньому форматі зустрічі лідерів України та Росії.

До слова, секретар РНБО розповів, що Україна та Росія наразі ведуть перемовини лише з гуманітарних питань. Вони стосуються звільнення військовополонених.