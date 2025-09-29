Головна Країна Політика
«Молдова в Європі виграє». Зеленський привітав Маю Санду з перемогою

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський: Ми завжди підтримуємо Молдову
Зеленський: Ми завжди підтримуємо Молдову
колаж: glavcom.ua

Зеленський розповів про провал російської дестабілізації

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Молдови Маєю Санду та привітав її з перемогою проєвропейських сил на нещодавніх парламентських виборах. Зеленський наголосив, що результати голосування продемонстрували стійкість Молдови перед агресивним впливом Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Радий привітати Маю з дуже важливою перемогою та побажати успіху. Ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі – виграє», – заявив Зеленський.

За його словами, російська підривна діяльність та постійні дезінформаційні кампанії «нічого із цього не спрацювало».

Президент також відзначив ефективність Молдови у захисті від загроз: «Важливо, що Молдова була ефективною в захисті від загроз разом з усіма, хто допомагав».

Володимир Зеленський підтвердив незмінну підтримку України та готовність до подальшої спільної роботи: «Ми завжди підтримуємо Молдову. Будемо разом працювати й надалі. Спільно долаємо виклики та будуємо таке майбутнє, щоб в усіх сферах у наших народів була хороша перспектива – безпекова, економічна, а отже, і соціальна».

Як відомо, у Молдові відбулись парламентські вибори 2025 року. Попередні результати вже сформували картину нового складу парламенту. Партія влади «Дія і солідарність» (PAS) зберегла впевнену більшість, а в законодавчий орган проходять п’ять політичних сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

За попередніми даними, до парламенту проходять:

  • PAS: близько 50% голосів (орієнтовно 55 мандатів).
  • Патріотичний блок: близько 26 мандатів.
  • Блок «Альтернатива»: 8 мандатів.
  • «Наша партія» Ренато Усатого: 6 мандатів.
  • Партія «Демократія вдома» Василя Костюка: 6 мандатів.

До слова, перемога Санду у Молдові важлива для України з безпекової точки зору. Росія просувала на цих виборах союз проросійських сил і ультраправих. Поки Росія програла.

Але зробить висновки на наступних виборах у країнах ЄС, де схожі союзи уже формуються. І якщо Санду допомагали популярні європейські демократичні лідери, то незабаром допомога буде потрібна уже їм.

Читайте також:

Теги: вибори Володимир Зеленський Мая Санду

