«Молдова в Європі виграє». Зеленський привітав Маю Санду з перемогою
Зеленський розповів про провал російської дестабілізації
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Молдови Маєю Санду та привітав її з перемогою проєвропейських сил на нещодавніх парламентських виборах. Зеленський наголосив, що результати голосування продемонстрували стійкість Молдови перед агресивним впливом Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.
«Радий привітати Маю з дуже важливою перемогою та побажати успіху. Ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі – виграє», – заявив Зеленський.
За його словами, російська підривна діяльність та постійні дезінформаційні кампанії «нічого із цього не спрацювало».
Президент також відзначив ефективність Молдови у захисті від загроз: «Важливо, що Молдова була ефективною в захисті від загроз разом з усіма, хто допомагав».
Володимир Зеленський підтвердив незмінну підтримку України та готовність до подальшої спільної роботи: «Ми завжди підтримуємо Молдову. Будемо разом працювати й надалі. Спільно долаємо виклики та будуємо таке майбутнє, щоб в усіх сферах у наших народів була хороша перспектива – безпекова, економічна, а отже, і соціальна».
Як відомо, у Молдові відбулись парламентські вибори 2025 року. Попередні результати вже сформували картину нового складу парламенту. Партія влади «Дія і солідарність» (PAS) зберегла впевнену більшість, а в законодавчий орган проходять п’ять політичних сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.
За попередніми даними, до парламенту проходять:
- PAS: близько 50% голосів (орієнтовно 55 мандатів).
- Патріотичний блок: близько 26 мандатів.
- Блок «Альтернатива»: 8 мандатів.
- «Наша партія» Ренато Усатого: 6 мандатів.
- Партія «Демократія вдома» Василя Костюка: 6 мандатів.
До слова, перемога Санду у Молдові важлива для України з безпекової точки зору. Росія просувала на цих виборах союз проросійських сил і ультраправих. Поки Росія програла.
Але зробить висновки на наступних виборах у країнах ЄС, де схожі союзи уже формуються. І якщо Санду допомагали популярні європейські демократичні лідери, то незабаром допомога буде потрібна уже їм.
Коментарі — 0