Король Чарльз змінив позицію Трампа щодо України –The Telegraph

Король Британії Чарльз ІІІ зміг переконати президента США Дональда Трампа у тому, що Україна може виграти війну проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Британський монарх приймав Трампа та першу леді США у Віндзорському замку. Вони провели там обід та вечерю, а також брали участь у низці заходів, де король супроводжував почесних гостей.

На державному банкеті монарх виступив із промовою, в якій особливо згадав про Україну.

«Наші країни мають тісні відносини в галузі оборони, безпеки та розвідки. У двох світових війнах ми разом боролися проти сил тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми і наші союзники підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир», – заявив монарх, звертаючись до Трампа.

За даними дипломатичних джерел, Чарльз та Трамп обговорювали війну в Україні й під час особистих переговорів тет-а-тет.

Державний секретар США Марко Рубіо підкреслив у розмові з європейськими колегами, що зміну тону Трампа слід оцінювати «якомога позитивніше».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом 17 вересня. Їх прийняли король Чарльз III та королева Камілла.

До слова, не обійшлося і без курйозів під час візиту, Дональд Трамп поплескав по спині короля Чарльза ІІІ. Згідно з королівським етикетом, фізичні контакти вважаються порушенням та є формою неповаги.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що довіра Дональда Трампа до Володимира Путіна знизилася через неправдиву інформацію, яку російський диктатор надавав щодо ситуації в Україні.