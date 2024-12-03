Чим цінний досвід Грузії для України

«Травма війни – не лише ментальна, а і політична, і її упередження допоможе вистояти на наступному етапі нашого становлення»

Грузія має сумний досвід однієї війни, яка переростає в інший вимір – політичної окупації, повільного загарбання через мʼяку силу влади спочатку приховано проросійськими силами, які згодом стали відверто антизахідними, маніпуляцій та відсутності в державі системи стримування олігарха-монополіста.

Але найбільша загроза від втрати відчуття безпеки та гідності. Грузини травмовані війною з Росією, бо вони не лише її не виграли, а і були в певний спосіб звинуваченими в її причинах як ворогами, так і партнерами. Вони програли наративи про війну 2008 року, а агресор не був навіть усно засудженим за злочин агресії.

Саме це змушувало виборців боятись війни та вірити проросійським популістам, які ховались за гаслами миру. До речі, і у нас проросійська риторика міксувалась з тезами про дружбу, співробітництво та пошук компромісів з росіянами.

Маятник історії складно передбачити. Але я сподіваюсь, що вільні громадяни, користуючись своїм правом на мирний протест, не дадуть себе окупувати.

Я щиро бажаю грузинам перемоги в боротьбі за проєвропейське майбутнє.

Я щиро хочу, щоб українці теж вивчили цей урок та не повелись на голубів миру з подвійним дном на повоєнних виборах та після відновлення політичного процесу в Україні. Демократії не воюють між собою, але їм потрібно себе захищати.

Травма війни – не лише ментальна, а і політична, і її упередження допоможе вистояти на наступному етапі нашого становлення.



Грузія повинна бути вільною.