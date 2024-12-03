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Ольга Айвазовська Громадська діячка

Чим цінний досвід Грузії для України

glavcom.ua
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Грузія повинна бути вільною
фото з відкритих джерел

«Травма війни – не лише ментальна, а і політична, і її упередження допоможе вистояти на наступному етапі нашого становлення»

Грузія має сумний досвід однієї війни, яка переростає в інший вимір – політичної окупації, повільного загарбання через мʼяку силу влади спочатку приховано проросійськими силами, які згодом стали відверто антизахідними, маніпуляцій та відсутності в державі системи стримування олігарха-монополіста. 

Але найбільша загроза від втрати відчуття безпеки та гідності. Грузини травмовані війною з Росією, бо вони не лише її не виграли, а і були в певний спосіб звинуваченими в її причинах як ворогами, так і партнерами. Вони програли наративи про війну 2008 року, а агресор не був навіть усно засудженим за злочин агресії. 

Саме це змушувало виборців боятись війни та вірити проросійським популістам, які ховались за гаслами миру. До речі, і у нас проросійська риторика міксувалась з тезами про дружбу, співробітництво та пошук компромісів з росіянами. 

Маятник історії складно передбачити. Але я сподіваюсь, що вільні громадяни, користуючись своїм правом на мирний протест, не дадуть себе окупувати. 

Я щиро бажаю грузинам перемоги в боротьбі за проєвропейське майбутнє. 

Я щиро хочу, щоб українці теж вивчили цей урок та не повелись на голубів миру з подвійним дном на повоєнних виборах та після відновлення політичного процесу в Україні. Демократії не воюють між собою, але їм потрібно себе захищати. 

Травма війни – не лише ментальна, а і політична, і її упередження допоможе вистояти на наступному етапі нашого становлення.
 
Грузія повинна бути вільною.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: протест українці Грузія

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Ольга Айвазовська

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