Німеччина закликала НАТО збивати російські дрони над Україною

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
Німеччина закликає до покращення протиповітряної оборони НАТО
фото з відкритих джерел

Для НАТО також важливо швидко оснастити Україну, щоб вона могла діяти проти безпілотників ще на російській землі

Після масштабної провокації Росії з використанням безпілотників над територією НАТО та ЄС голова Комітету оборони Бундестагу Томас Рьовекамп закликав до чітких контрзаходів у разі подальших подібних інцидентів. Він виступив за боротьбу з ворожими безпілотниками також за межами країн-членів альянсу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Spiegel.

«Повинна бути можливість, за згодою постраждалої країни, такої як Україна, нейтралізувати дрони, які загрожують території НАТО, навіть у їхньому повітряному просторі», – додав чиновник. Тому для партнерів НАТО також важливо швидко оснастити Україну, щоб вона могла діяти проти цих цілей і на російській землі.

Томас Рьовекамп також виступив за постачання Україні зброї далекобійної дії. «У війні, що триває, найкращий спосіб боротьби з безпілотниками – це знищити їхні виробничі потужності та пускові установки. Тому партнерам по НАТО також важливо швидко оснастити Україну, щоб вона також могла вжити заходів проти цих цілей на російській землі», – сказав Рьовекамп.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський неодноразово та безуспішно звертався до уряду Німеччини з проханням надати систему зброї, яка вважається надзвичайно ефективною та має дальність стрільби приблизно 500 кілометрів. У четвер він звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням про постачання далекобійної зброї, якщо Росія продовжуватиме відмовлятися від припинення вогню. Про це він заявив на спільній прес-конференції з президентом Фінляндії Александером Стуббом у Києві.

Після вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір Рьовекамп також закликав до покращення протиповітряної оборони. Хоча НАТО довело, що може відбити таку загрозу, він сказав: «Ми все ще стикаємося з дуже значними викликами в протиповітряній обороні, особливо у протидії масованій атаці безпілотників. Ми повинні розширити наші військові можливості тут, а також збільшити внесок Німеччини».

З початку війни Польща та країни НАТО в Балтії неодноразово повідомляли про порушення свого повітряного простору російськими безпілотниками. Однак ніколи раніше стільки безпілотників не входило в повітряний простір країни-члена НАТО, і це також перший випадок, коли російські безпілотники були збиті. За словами речника уряду Стефана Корнеліуса, уряд Німеччини у четвер оголосив, що продовжить свою допомогу у спостереженні за повітряним простором над східним партнером НАТО та ЄС.

«Главком» також повідомляв, що Німеччина планує збільшити чисельність армії на 100 тис. вояків. Крім того, для досягнення цілей НАТО, узгоджених на червневому саміті, та створення резервів для війни на виснаження, подібної до тієї, яку Росія веде в Україні, Майс прогнозує потребу в ще 45 000 військовослужбовців до 2035 року. Він також закликав до виділення приблизно 10 000 додаткових військ для посилення територіальної оборони.

Читайте також:

