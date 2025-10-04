Головна Світ Політика
На виборах у Чехії лідирує партія з антиукраїнськими поглядами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На виборах у Чехії лідирує партія з антиукраїнськими поглядами
Бабіш і його однопартійці вже не раз обіцяли згорнути програми щодо підтримки України
Партія ANO колишнього прем’єр-міністра Андрея Бабіша отримала 34,7% голосів

За результатами підрахунку 99% голосів, на парламентських виборах у Чехії здобуває перемогу популістська партія ANO колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Як інформує «Главком», такі результати публікує IDNES та повідомляє інформаційний портал CT24.

Загалом шість партій подолали пʼятивідсотковий барʼєр, необхідний для отримання місць у нижній палаті парламенту.

Партія ANO колишнього прем’єр-міністра Андрея Бабіша отримала 34,7% голосів.

Правоцентристський блок «Разом» під керівництвом чинного премʼєр-міністра Петера Фіали – 23,2%. Третє місце посіла центристська партія STAN, набравши 11,2%.

Далі йдуть Піратська партія – 8,8%, популісти «Свобода і пряма демократія» (SPD) – 7,8%, «Автомобіліст» – 6,8%.

За поточного розподілу голосів партія Бабіша не зможе розраховувати на більшість в уряді.

Як пишуть, Ceske Noviny, Андрей Бабіш вже заявив, що рух ANO вестиме переговори з рухом «Свобода і пряма демократія» та «Автомобілістами» і прагнутиме формування однопартійного уряду на чолі з ANO.

ANO сповідує популістський, антиімміграційний курс. Лідер партії повторює риторику премʼєр-міністрів Угорщини та Словаччини Віктора Орбана і Роберта Фіцо, наполягаючи на тому, що насправді покласти край війні може дипломатія, а не надсилання додаткової зброї Україні.

Бабіш і його однопартійці вже не раз обіцяли згорнути програми щодо підтримки України. Зокрема, депутат від руху ANO Карел Гавлічек заявляв, що скасує чеську ініціативу щодо постачання снарядів для України, якщо стане прем’єр-міністром.

Нагадаємо, у Чехії в суботу, 4 жовтня, завершилися парламентські вибори і закрилися виборчі дільниці.

Як і показували соцопитування, лідером у перегонах є партія ANO, чий очільник вважається проросійським.

Як відомо, на президентських виборах у Чехії у 2023 році переміг колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. За нього проголосували понад 58% виборців, за його опонента – колишнього прем'єра Андрея Бабіша – майже 42% виборців.

Теги: вибори партії демократія Чехія

