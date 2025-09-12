Збройні сили Фінляндії розповіли, як би вони відреагували на вторгнення російських дронів

«Ми визначаємо, які з цілей потрібно знищити в першу чергу. Україна та Ізраїль також це роблять» - представник ППО країни

Мано-Мікаель Нокелайнен: Для ефективного бою з дронами знадобляться лазери або так звана електромагнітна зброя

У разі вторгнення російських безпілотників Фінляндія використала б свою протиповітряну оборону майже так само, як і Польща. Про це заявив інспектор протиповітряної оборони Фінських збройних сил Мано-Мікаель Нокелайнен, передає «Главком» із посиланням на вилання YLE.

«У середу рано вранці польські та голландські винищувачі перехопили групу російських безпілотників, що летіли над територією Польщі. Деякі з безпілотників були знищені винищувачами, а інші впали самостійно. Що б зробила Фінляндія в подібній ситуації? Вона б використала свою протиповітряну оборону, майже так само, як і Польща», – каже інспектор протиповітряної оборони Мано-Мікаель Нокелайнен з Фінських збройних сил.

Однак така протидія безпілотникам є дорогою та не зовсім ефективною, і це також помітили в Польщі. Безпілотники з Росієї опинилися в глибині території Польщі, деякі з них пролетіли сотні кілометрів у польському повітряному просторі. Це, ймовірно, станеться і у Фінляндії. Також неможливо реагувати на всі дрони одночасно або взагалі відбивати їх, якщо дронів багато. «Це нормально – вибирати найнебезпечніші та критичні цілі. Ми проводимо оцінку загрози, визначаючи, які з них потрібно знищити в першу чергу. Україна та Ізраїль також це роблять», – каже Нокелайнен.

Найважливішим методом контрзаходів у Фінляндії були б винищувачі. Вони б збивали дрони гарматами або ракетами. Дрони є повільними цілями порівняно з ракетами. Швидкість дронів «Шахед», що використовуються Росією, становить близько 180 км/год. Дрони, що летять на великих висотах, на висоті кілометрів, можуть бути знищені винищувачами. З іншого боку, дрони літають на різній висоті. Нокелайнен каже, що в Україні вони часто літають високо, поза досяжністю наземних засобів ППО, а потім знижуються поблизу цілі.

«Винищувачам важко помітити дрони, коли вони пролітають близько до верхівок дерев. Тоді їх знищують інші засоби протиповітряної оборони. Це може означати переслідування, застосування зенітних боєприпасів або, наприклад, стрільбу з гелікоптера, з дверної гармати», – зазначає військовий.

Він додав, що Україна наразі здатна відбити 80 відсотків дронів, і цього вдалося досягти за допомогою обладнання, наданого Заходом. А для більш ефективного бою знадобляться лазери або так звана електромагнітна зброя.



Раніше «Главком» повідомляв, що Німеччина закликала НАТО збивати російські дрони над Україною. Після масштабної провокації Росії з використанням безпілотників над територією НАТО та ЄС голова Комітету оборони Бундестагу Томас Рьовекамп закликав до чітких контрзаходів у разі подальших подібних інцидентів. Він виступив за боротьбу з ворожими безпілотниками також за межами країн-членів альянсу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Spiegel.

«Повинна бути можливість, за згодою постраждалої країни, такої як Україна, нейтралізувати дрони, які загрожують території НАТО, навіть у їхньому повітряному просторі», – додав чиновник. Тому для партнерів НАТО також важливо швидко оснастити Україну, щоб вона могла діяти проти цих цілей і на російській землі.