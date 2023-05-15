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Ольга Айвазовська Координатор виборчих і політичних програм Громадянської мережі «ОПОРА»

Росіян 20 років готували до війни

glavcom.ua
Громадяни РФ не готові суперечити волі російського диктатора
фото з відкритих джерел

Росія має 30 млн чоловіків мобілізаційного потенціалу і використала його лише на 2%

Міністерство оборони Естонії оприлюднило звіт щодо міфів та уроків російської війни в Україні. Це чудовий матеріал партнерів, які розуміють наш біль та усвідомлюють всі ризики не менше, ніж українці. Естонці, наскільки видно з тексту, хочуть тримати в тонусі інших парнерів, щоб не було жодних ефемерних очікувань перемоги без повноцінних інвестицій.

Russia is still here (Росія все ще тут)

Довготермінова стратегія росії змінити світовий порядок, про що путін відверто говорив останні 15 років. Але це не путінська війна, бо хоча росіян 20 років готували до війни, після відходу путіна ситуація в самій країні не зміниться через високий рівень підтримки таких подій. Росія ніколи не була демократичною і не стане такою. Після путіна прийде інший авторитарний режим. Коротке вікно спроб демократичних трансформацій перетворилось на суцільний хаос, з чого всі зробили не прийнятні для нас висновки. Агресія проти України була результатом цих висновків. Росіяни не протестують проти війни ані в країні, ані за її межами і навіть т.зв. ліберали більше говорять про військові поразки те помилки, ніж про її природу. 300 тис росіян, які втікли з країни, щоб не бути мобілізованими, зі 145 мільйонів, то не значна частка, але і вони реагували виключно на питання власної безпеки, а не заперечення агресії.

Even if Putin were stopped, the next man in line would not be any different, because Russia is not any different (Навіть якщо Путіна зупинити, наступна людина в черзі нічим не відрізнялася б, тому що Росія нічим не відрізняється)

Росія досі окупує 18% українських територій, що є у 2,5 рази більше, ніж Естонія та більше, ніж території 30 держав Європи. Звільнення Харківської області та Херсону – менше 1% території України. Тому позитивні зміни у війні повинні бути забезпечені. В довготерміновій перспективі наслідки війни будуть болючими. Росія програла тактично, але досі не стратегічно. Доти доки вся територія України у визнаних кордонах не буде повернута, стратегічного програшу зазнає Захід. Заморожений конфлікт – російська зона комфорту. Тим паче, що росіяни вже отримали контроль на Білоруссю та використовують її як тренувальну базу, а також значний вплив над Грузію та її урядом. Ціна реконструкції України є дуже високою і вона буде рости, якщо не захистити цивільну інфраструктуру.

Росія має 30 млн чоловіків мобілізаційного потенціалу і використала його лише на 2%, тоді як, наприклад, навчання українських військових за кордоном покривають лише 10-20% порівняно з російськими. Росіяни досі мають дуже багато запасів зброї та амуніції. Дані свідчать про значні резерви танків тощо.

Є дуже багато інших даних та висновків і всі вони зводяться до No time to rest (Немає часу на відпочинок)

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін Естонія українці військові росіяни

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Ольга Айвазовська

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