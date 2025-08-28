Польські правоохоронці оголосили підозру Крупі

Тетяні Крупі інкримінуються фінансові махінації

Колишня головна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи і голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа, підозрювана в незаконному збагаченні і декларуванні недостовірної інформації, отримала ще й підозру від польських правоохоронців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

«Компетентними органами Республіки Польща Тетяні Крупі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 299 § 1 Кримінально кодексу, за фактами здійснення фінансових операцій, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом», – такі дані наведено в одній із ухвал Вищого антикорупційного суду.

Крім того, у матеріалах досудового розслідування зазначено, що протягом 2022-2023 років ексголова МСЕК Хмельниччини, її чоловік та близький член сім’ї задекларували ввезення на територію Євросоюзу валютних цінностей на загальну суму $1,3 млн і 26 тис. євро. Однак, за відомостями Державної митної служби України, у 2021-2024 роках Тетяна Крупа задекларувала валютні цінності на суми $51 тис. і 7 тис. євро (слідства вказало, що це відбулося 23 квітня 2022 року).

Водночас під час розслідування виявлено дані про те, що підозрювана та її члени сім’ї розміщували в Австрії та Польщі або переміщали до ЄС активи щонайменше на суму $2,9 млн і 476 тис. євро.

Як повідомляв «Главком», у лютому 2025 року заступник окружного прокурора Окружної прокуратури у Варшави (Польща) передав Офісу генпрокурора України матеріали кримінального провадження, де фігурували Тетяна Крупа, її чоловік Володимир і невістка Катерина.

Польські правоохоронці з’ясували, що протягом 29 травня 2022 року-17 жовтня 2024 року вказані особи ввезли на територію Польщі через українсько-польські пункти пропуску значні суми коштів, «одержаних від вигоди, пов’язаної із вчиненням заборонених дій» (що мається на увазі під цим твердженням, матеріали досудового розслідування не розкривають деталей – «Главком»). Потім ввезену готівку, за даними слідства сусідньої країни, Тетяна, Володимир та Катерина Крупи, перебуваючи у Кракові, Вроцлаві, Щецині та інших невстановлених місцях, внесли на банківські рахунки та надалі перерахували на рахунки установ, розташованих в Швейцарії та США.

«Тобто вчинили дії, пов’язані з розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном та його переміщення», – йдеться у матеріалах кримінального провадження, які поляки передали українським правоохоронцям. Ті, у свою чергу, наприкінці лютого цього року відкрили нову карну справу за ч.1 статті 209 Кримінального кодексу («Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом») та ініціювали переклад матеріалів кримінального провадження з польської мови на українську.

Також українські правоохоронці заявили, що готують документи про надання міжнародно-правової допомоги, а саме проведення тимчасових доступів до інформації про банківські рахунки, відкритих на Тетяну та Катерину Крупи у банках Польщі (Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A.) і австрійському Erste Bank Oberbank, де мають рахунки Тетяна, Володимир і Катерина Крупи.

Додамо, що 20 серпня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії запобіжного заходу екскерівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 56 млн грн застави. До цього за дев’ять місяців арешту підозрюваної Феміда зменшила розмір застави у 10 разів – з 500 млн грн до 56 млн грн.

Нагадаємо, що 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї Тетяни Крупи велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн.

«Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах», – висловила подив пресслужба Державного бюро розслідувань.

Цю готівку, якої походження досі невідоме, арештував суд.

Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті ексголовлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів. Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

Раніше чоловік підозрюваної Володимир Крупа заявляв, що знайдена правоохоронцями велика сума готівки у його квартирі, належить іншим особам, які передали гроші у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів. Однак ця версія наразі немає документального підтвердження.

Треба наголосити: правоохоронці розслідують кілька фактових кримінальних справ, у яких згадується сім'я ексголови МСЕК Хмельниччини. Це – незаконне збагачення (за цим епізодом підозру вручено лише Тетяні Крупі); одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб; легалізація майна; шахрайство.