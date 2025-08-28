Німеччина створює ключовий логістичний хаб для допомоги Україні

Німеччина майже завершила будівництво мережі залізниць, призначених для військових перевезень на східний фланг НАТО та до України. Про це повідомила німецька газета Der Tagesspiegel, посилаючись на інформацію від Федерального міністерства транспорту Німеччини, пише «Главком».

За даними міністерства, у країні було створено «базову мережу військових доріг», придатних для переміщення військової техніки. Згідно з повідомленням, для допомоги Україні Німеччина та її союзники перекидають військову техніку з портів країн Балтії до логістичного центру на південь від Кракова, а звідти – до Львова.

Німеччина та інші союзники Києва перекидають військову техніку з балтійських портів до логістичного центру на південь від Кракова, звідки вона йде до Львова. У самій Україні до Львова прокладено залізничні колії з європейською колією.

На початку липня видання Bild з посиланням на бригадного генерала медичної служби німецької армії Бруно Моста повідомило, що бундесвер та Deutsche Bahn ведуть переговори про переобладнання старих поїздів у санітарні потяги для тисяч поранених на випадок військового конфлікту на східному фланзі НАТО.

Ці заходи є частиною підготовки до можливого військового конфлікту. Головна мета цих залізничних змін – полегшити перевезення військової техніки і, можливо, військ до східного флангу НАТО та України.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Німеччина, як найбільша економіка регіону, повинна відігравати ключову роль у мілітаризації Європи. Таку заяву він зробив на церемонії відкриття нового заводу оборонної компанії Rheinmetall в Унтерлюсі, який стане найбільшим заводом з виробництва снарядів у Європі.

До слова, міністерство внутрішніх справ Великої Британії підписало серію контрактів на придбання мобільних моргів та холодильних камер. Ця ініціатива є частиною планової підготовки до сценарію «масової загибелі», що викликала хвилю дискусій у ЗМІ та соцмережах.

Раніше стало відомо, що Франція готується прийняти сотні тисяч поранених. Уряд Франції розіслав регіональним агентствам охорони здоров’я (ARS) інструкції щодо підготовки медичного персоналу до можливого прийому великої кількості пацієнтів із зони бойових дій.