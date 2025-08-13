Президент Польщі звернув увагу на символізм дати зустрічі Трампа з Путіним

Навроцький під час розмови звернув увагу лідерів, що переговори на Алясці відбуватимуться у символічну дату

«Для поляків ця дата є абсолютно винятковою в історичному сенсі»

Під час розмови президента США Дональда Трампа з європейськими лідерами новообраний президент Польщі, історик за освітою Кароль Навроцький, зауважив символічність дати запланованої зустрічі глави Білого дому з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це зауважив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Для поляків ця дата є абсолютно винятковою в історичному сенсі з огляду на річницю великої перемоги, яка відбулася за участю польської армії, яку тоді підтримували українські союзники тут, у передмісті Варшави. Тоді Польща під проводом Юзефа Пілсудського і генерала Розвадовського зупинила радянську навалу у її марші на захід, зупинила комуністичну революцію. Про цей епізод було згадано під час сьогоднішньої розмови», – сказав Пшидач.

Марцін Пшидач додав, що Польща дуже хоче, щоб під час цих переговорів було «зупинено посткомуністичну неімперська політику», внаслідок якої в Україні гине багато людей.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп провів онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. З американським президентом було узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, США працюють над підготовкою місця для зустрічі американського лідера Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, яка може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.