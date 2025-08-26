Рекордні витрати на оборону: Польща збільшує військовий бюджет до $45 млрд

Польща готова максимально наростити витрати на власну армію

Польща планує збільшити свій військовий бюджет до рекордного рівня. За словами міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, оборонний бюджет на 2026 рік стане найбільшим в історії країни, подвоївши показники 2022 року. Про це пише «Главком» із посиланням на TVP Info.

Військовий бюджет на 2025 рік вже становить 186 млрд злотих, що дорівнює приблизно $45 млрд. Ця сума становить 4,7% ВВП країни. Президент Польщі Кароль Навроцький також заявив про плани збільшити чисельність військовослужбовців до 300 тис. осіб, порівняно з поточними 216 тис.

До слова, Польща не зможе фінансувати інтернет Starlink для України через вето президента Кароля Навроцького на закон щодо підтримки українських біженців. Про це повідомив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

Пізніше стало відомо, що рішення президента Польщі Кароля Навроцького ветувати закон про допомогу українським біженцям не призведе до відключення інтернету Starlink в Україні, який фінансує країна.

