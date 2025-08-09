Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент про переговори з партнерами: Наші аргументи чують

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Президент про переговори з партнерами: Наші аргументи чують
скриншот з відео

Зеленський зазначив, що Путін хоче обміняти паузу у війні, у вбивствах на легалізацію окупації нашої землі

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь української команди з Британії. Про це президент сказав у вечірньому зверненні, передає «Главком».

«Були перемовини безпекових представників Сполучених Штатів Америки та Європи: Україна, Сполучені Штати – віцепрезидент Венс, – Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща. Зустріч була конструктивною.

Наші сигнали всі передали. Наші аргументи чують. Небезпеки враховують. Шлях до миру для України має визначатися разом і тільки разом з Україною, це принципово. І важливо, щоб спільні підходи, спільне бачення спрацювали на справжній мир.

Консолідована позиція. Припинення вогню. Припинення окупації. Припинення війни. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною!», – сказав президент.

Зеленський повідомив, що партнери готові допомагати у тому, щоб закінчити війну достойним миром, який буде заснований на чіткій, надійній безпековій архітектурі. 

«Так само потрібен результат на рівні лідерів. Достойний результат. Щоб життя людей зберегти. Щоб світ цінував результат і був вдячний лідеру, який його принесе. Контакти з американською стороною тривають майже цілодобово – на різних рівнях, – і ми не робимо все публічним.

Тактику Путіна всі добре бачать. Він боїться санкцій і робить усе, щоб зіскочити з них. Він хоче обміняти паузу у війні, у вбивствах на легалізацію окупації нашої землі – хоче вже вдруге отримати територіальну здобич», – зазначив президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до нації, прокоментувавши інформацію щодо підготовки майбутньої мирної угоди та анонсованої зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Глава держави підкреслив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили.

Читайте також:

Теги: Польща Німеччина Франція Італія Фінляндія переговори Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європа включилася в дипломатичну гру перед переговорами з Путіним: головні заяви
Європа включилася в дипломатичну гру перед переговорами з Путіним: головні заяви
Вчора, 03:55
Експерти не впевнені, що Трамп досягне успіху на зустрічі з Путіним
Трамп може потрапити у пастку Путіна – СNN
7 серпня, 16:05
Низка країн, зокрема Німеччина, продовжують підтримку українців
Де в Європі залишились найбільші виплати для біженців із України
6 серпня, 17:37
Президент зауважив, що російські вкиди про Часів Яр – це дезінформація
Зеленський про ситуацію в Часовому Яру: українські підрозділи захищають позиції
31 липня, 20:29
Президент підписав закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони
Військові отримають додаткові дні відпустки: подробиці від президента
31 липня, 15:27
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про обмеження повноважень НАБУ і САП
Зеленський підписав закон про обмеження повноважень НАБУ і САП
22 липня, 23:09
Жан-Ноель Барро планує відвідати Чорнобильську атомну електростанцію
У Київ прибув голова МЗС Франції
21 липня, 11:15
Нові райони Гельсинкі мають затишний вигляд
У Фінляндії можна безкоштовно отримати житло: як працює програма
19 липня, 12:00
VovaZiLvova та його дружина Уляна Малиняк потрапили в неприємну ситуаців в Римі
Відомого українського співака нахабно пограбували в Італії
13 липня, 19:42

Політика

Президент про переговори з партнерами: Наші аргументи чують
Президент про переговори з партнерами: Наші аргументи чують
Президенти України та Фінляндії скоординували позиції для продуктивної роботи із США
Президенти України та Фінляндії скоординували позиції для продуктивної роботи із США
Україна та Європа показали США свій план завершення війни – WSJ
Україна та Європа показали США свій план завершення війни – WSJ
Зеленський – прем’єру Іспанії: Головне, щоб РФ знову не нав’язала нереалістичних умов
Зеленський – прем’єру Іспанії: Головне, щоб РФ знову не нав’язала нереалістичних умов
У Великій Британії під головуванням Венса пройдуть переговори щодо України
У Великій Британії під головуванням Венса пройдуть переговори щодо України
Зеленський після розмови з Макроном: Україні та Європі потрібні надійні основи безпеки
Зеленський після розмови з Макроном: Україні та Європі потрібні надійні основи безпеки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2025
13K
Офіс президента прокоментував конфлікти цивільних з ТЦК
7299
Колишнього ведучого призначено речником Міноборони
3110
Супутники фіксують різкі зміни у лісах Землі
2617
«Україні не дадуть ні місця, ні голосу». Дипломат жорстко висловився про переговори з Путіним

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Вчора, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Вчора, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua