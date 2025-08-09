Президент про переговори з партнерами: Наші аргументи чують

Зеленський зазначив, що Путін хоче обміняти паузу у війні, у вбивствах на легалізацію окупації нашої землі

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь української команди з Британії. Про це президент сказав у вечірньому зверненні, передає «Главком».

«Були перемовини безпекових представників Сполучених Штатів Америки та Європи: Україна, Сполучені Штати – віцепрезидент Венс, – Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща. Зустріч була конструктивною.

Наші сигнали всі передали. Наші аргументи чують. Небезпеки враховують. Шлях до миру для України має визначатися разом і тільки разом з Україною, це принципово. І важливо, щоб спільні підходи, спільне бачення спрацювали на справжній мир.

Консолідована позиція. Припинення вогню. Припинення окупації. Припинення війни. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною!», – сказав президент.

Зеленський повідомив, що партнери готові допомагати у тому, щоб закінчити війну достойним миром, який буде заснований на чіткій, надійній безпековій архітектурі.

«Так само потрібен результат на рівні лідерів. Достойний результат. Щоб життя людей зберегти. Щоб світ цінував результат і був вдячний лідеру, який його принесе. Контакти з американською стороною тривають майже цілодобово – на різних рівнях, – і ми не робимо все публічним.

Тактику Путіна всі добре бачать. Він боїться санкцій і робить усе, щоб зіскочити з них. Він хоче обміняти паузу у війні, у вбивствах на легалізацію окупації нашої землі – хоче вже вдруге отримати територіальну здобич», – зазначив президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до нації, прокоментувавши інформацію щодо підготовки майбутньої мирної угоди та анонсованої зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Глава держави підкреслив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили.