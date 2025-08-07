Головна Світ Соціум
Одна з країн планує скоротити виплати українським біженцям

Іванна Гончар
Одна з країн планує скоротити виплати українським біженцям
У Німеччині проживає більше 1 млн українських біженців
Ухвалення закону зменшить щомісячні виплати для кожного українського біженця в Німеччині на €100

Уряд Німеччини планує скоротити державні виплати для новоприбулих українських біженців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. Видання ознайомилось з відповідним документом.

Згідно з проєктом закону, українці, які прибувають до Німеччини з 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть «допомогу для громадян», натомість їм виплачуватимуть меншу допомогу відповідно до закону про пільги для шукачів притулку.

Очікується, що ухвалення закону зменшить щомісячні виплати для кожного українського біженця в Німеччині на €100.

За даними уряду, у Німеччині проживає близько 1,25 мільйона біженців з України, а близько 21 тис. вперше в'їхали до країни у період з 1 квітня по 30 червня 2025 року.

Законопроєкт ще має бути схвалений урядом Німеччини та верхньою палатою парламенту, перш ніж набуде чинності.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Олексій Макеєв висловив здивування та критику на адресу прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зьодера, який закликав скасувати соціальні виплати «бюргергельд» для українських біженців. 

В ефірі радіо дипломат заявив, що «проблема з грошовою допомогою полягає не в українцях». Макеєв закликав не робити українських біженців «цапами-відбувайлами» в цьому питанні.

Як відомо, у Німеччині набирає обертів дискусія щодо виплат соціальної допомоги військовозобов'язаним українським чоловікам. Партія ХСС висловлює незадоволення тим, що понад 150 тис українців призовного віку отримують підтримку від німецького уряду на суму близько €1,3 млрд на рік.

До слова, станом на серпень 2025 року в Німеччині працює 271 800 українських біженців. Вони мають офіційну роботу і сплачують внески до фондів соціального страхування. Порівняно з 2024 роком ця цифра зросла на 80 тис.

Теги: Німеччина соцвиплати гроші біженці пільги

