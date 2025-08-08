Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина оголосила про припинення постачання зброї Ізраїлю

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина оголосила про припинення постачання зброї Ізраїлю
Мерц оголосив про припинення постачання зброї Ізраїлю
фото з відкритих джерел

Мерц проти того, щоб Ізраїль використовував зброю Німеччини в секторі Гази

Німеччина призупиняє експорт зброї Ізраїлю через плани Єрусалиму встановити контроль над сектором Гази. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив 8 серпня, що Ізраїль «має право захищати себе від терору ХАМАС». За його словами, звільнення ізраїльських заручників та переговори щодо припинення вогню у 22-місячній війні «є головним пріоритетом». Також він підтвердив, що палестинське угрупування ХАМАС не повинно відігравати жодної ролі у майбутньому управлінні Газою.

Мерц наголосив, що дії Армії оборони Ізраїлю у Газі «ще більше ускладнюють для уряду Німеччини можливість досягнення цих цілей». «Уряд Німеччини не схвалить жодного експорту до Ізраїлю військової техніки, яка може бути використана в Секторі Газа, до подальшого повідомлення», – відзначив він.

Мерц додав, що уряд Німеччини «стурбований стражданнями мирних жителів у Газі». Він поклав відповідальність за забезпечення їхніх потреб на Єрусалим. Канцлер Німеччини закликав Ізраїль продовжувати комплексно вирішувати гуманітарну ситуацію в анклаві.

Нагадаємо, ввечері, 7 серпня, стартувало засідання військово-політичного кабінету Ізраїлю, де на порядку денному було взяття Гази під контроль. Перед цим прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Єрусалим не хоче залишати за собою постійний контроль над Газою, а лише хоче мати периметр безпеки на кордоні.

Пізніше кабінет міністрів країни схвалив повне захоплення Гази. Рішення було прийнято на тлі гострих розбіжностей з начальником Генштабу ЦАХАЛ Еялем Заміром, який попередив, що така операція призведе до значного виснаження військових і поставить під загрозу життя заручників.

У тексті рішення термін «окупація» було замінено на «встановлення контролю», але ізраїльські офіційні особи уточнили, що фактично йдеться саме про повне захоплення території.

План передбачає поетапні дії, починаючи з взяття під контроль міста Газа. Операцію може бути призупинено у разі укладання угоди щодо заручників. Евакуація мирних жителів міста триватиме до 7 жовтня.

Канцелярія ізраїльського прем'єра оголосила, що кабінет схвалив пропозицію про «вирішальний удар по ХАМАС» і затвердив п'ять основних принципів: роззброєння угруповання, повернення заручників, демілітаризація Гази, встановлення контролю безпеки та створення альтернативного цивільного управління, не пов'язаного з ХАМАС чи Палестинською автономією.

Читайте також:

Теги: Ізраїль сектор Гази Німеччина Фрідріх Мерц зброя Беньямін Нетаньягу ХАМАС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина хоче придбати близько 3 тис. бронемашин Boxer
Німеччина готує масштабне замовлення військової техніки – Reuters
30 липня, 11:08
Які наслідки матиме визнання Францією, однією із ключових країн ЄС, Палестинської держави?
Франція визнає Палестину: чому це важливо для Близького Сходу
26 липня, 21:05
Нетаньягу: Я добре розумію наміри ХАМАС. Йому не потрібна жодна угода
Нетаньягу: ХАМАС не хоче домовленостей, Ізраїль знищить угруповання
4 серпня, 01:42

Політика

Німеччина оголосила про припинення постачання зброї Ізраїлю
Німеччина оголосила про припинення постачання зброї Ізраїлю
Путін на тлі закінчення дедлайну Трампа зателефонував Сі Цзіньпінові й не тільки
Путін на тлі закінчення дедлайну Трампа зателефонував Сі Цзіньпінові й не тільки
Росія знову стягує війська до Білорусі. Чого очікувати від навчань «Захід-2025»
Росія знову стягує війська до Білорусі. Чого очікувати від навчань «Захід-2025»
США обіцяють $50 млн за інформацію, що допоможе арештувати лідера Венесуели
США обіцяють $50 млн за інформацію, що допоможе арештувати лідера Венесуели
Військові інженери «підняли» річку заради прогулянки Венса на човні
Військові інженери «підняли» річку заради прогулянки Венса на човні
Європа включилася в дипломатичну гру перед переговорами з Путіним: головні заяви
Європа включилася в дипломатичну гру перед переговорами з Путіним: головні заяви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
40K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
9034
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
4216
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua