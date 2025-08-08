Німеччина оголосила про припинення постачання зброї Ізраїлю

Мерц проти того, щоб Ізраїль використовував зброю Німеччини в секторі Гази

Німеччина призупиняє експорт зброї Ізраїлю через плани Єрусалиму встановити контроль над сектором Гази. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив 8 серпня, що Ізраїль «має право захищати себе від терору ХАМАС». За його словами, звільнення ізраїльських заручників та переговори щодо припинення вогню у 22-місячній війні «є головним пріоритетом». Також він підтвердив, що палестинське угрупування ХАМАС не повинно відігравати жодної ролі у майбутньому управлінні Газою.

Мерц наголосив, що дії Армії оборони Ізраїлю у Газі «ще більше ускладнюють для уряду Німеччини можливість досягнення цих цілей». «Уряд Німеччини не схвалить жодного експорту до Ізраїлю військової техніки, яка може бути використана в Секторі Газа, до подальшого повідомлення», – відзначив він.

Мерц додав, що уряд Німеччини «стурбований стражданнями мирних жителів у Газі». Він поклав відповідальність за забезпечення їхніх потреб на Єрусалим. Канцлер Німеччини закликав Ізраїль продовжувати комплексно вирішувати гуманітарну ситуацію в анклаві.

Нагадаємо, ввечері, 7 серпня, стартувало засідання військово-політичного кабінету Ізраїлю, де на порядку денному було взяття Гази під контроль. Перед цим прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Єрусалим не хоче залишати за собою постійний контроль над Газою, а лише хоче мати периметр безпеки на кордоні.

Пізніше кабінет міністрів країни схвалив повне захоплення Гази. Рішення було прийнято на тлі гострих розбіжностей з начальником Генштабу ЦАХАЛ Еялем Заміром, який попередив, що така операція призведе до значного виснаження військових і поставить під загрозу життя заручників.

У тексті рішення термін «окупація» було замінено на «встановлення контролю», але ізраїльські офіційні особи уточнили, що фактично йдеться саме про повне захоплення території.

План передбачає поетапні дії, починаючи з взяття під контроль міста Газа. Операцію може бути призупинено у разі укладання угоди щодо заручників. Евакуація мирних жителів міста триватиме до 7 жовтня.

Канцелярія ізраїльського прем'єра оголосила, що кабінет схвалив пропозицію про «вирішальний удар по ХАМАС» і затвердив п'ять основних принципів: роззброєння угруповання, повернення заручників, демілітаризація Гази, встановлення контролю безпеки та створення альтернативного цивільного управління, не пов'язаного з ХАМАС чи Палестинською автономією.