Головна Думки вголос Сергій Таран
search button user button menu button
Сергій Таран Політолог

Польща. Популістичний гармидер

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Найкраща відповідь на усякий популістичний гармидер – не ставати частиною цього гармидеру
фото з відкритих джерел

Навроцький зробив все дуже «правильно»… Але тут щось пішло не так

Що зараз відбувається у Польщі?

• 1 •

Все почалося з того що як це вже не раз було у польській політиці щойно обраний президент виявився не з однієї партії, що створила парламентську більшість. А згідно з польською конституцією посада прем’єра і посада президента фактично рівноцінні. І тому, якщо після президентських виборів президент опиняється без підтримки парламенту, він фактично зі 100 відсотковою імовірністю буде конфронтувати з парламентом з тим, щоб спровокувати дочасні парламентські вибори, і на тлі своєї президентської перемоги гарантувати перемогу у дочасних парламентських виборах. Тому новообраний Навроцький очікувано почав саме таку стратегію – блокування будь-яких ініціатив парламенту.

• 2 •

І так вже сталося, що першою жертвою його блокування став законопроєкт про підтримку українців. Вибір Навроцького був здавалося б ідеальний. Адже зовні це виглядало так що, по суті Навроцький урівнює в правах українців і поляків. Бо на соціалку (допомога на дітей) поляки можуть розраховувати лише тоді, коли вони працюють, а українці, зважаючи на війну, могли отримувати допомогу і без зайнятості.

Більше того, вибір Навроцького узгоджувався з логікою виборчої кампанії, де він переміг великою мірою завдяки підтримці третьої політичної сили у Польщі «Конфедерації», яка виступає проти підтримки України. Тому, здавалося, Навроцький зробив все дуже «правильно»… Але тут щось пішло не так.

• 3 •

По-перше, по факту, єдиною постраждалою групою від ініціативи Навроцького можуть виявитися матері з дітьми, чиї чоловіки залишилися в Україні, а багато хто – на фронті. І виглядає це не дуже, навіть, для багатьох поляків. Щодо решти українців – то їх ініціатива Навроцького не торкнеться, бо вони у Польщі працюють.

Причому працюють більше, ніж середньостатистичний поляк. На кожний злотий витрачений на підтримку українців, працюючі українці сплачують вп’ятеро більше у польський бюджет податками та розвитком економіки. Ті українці, які по життю розраховують лише на значну чужу «соціалку» вже давно опинилися у Західній Європі, там, де її справді дають. А у Польщі їх тупо немає.

• 4 •

Але найбільша проблема у тому, що коли політики у будь-якій країні відверто тягнуть нагору етнічну карту – раціональність швидко вимикається. І вже немає значення хто і що мав на увазі, і хто першим почав. Коли поділи у політиці відбудуються за етнічною ознакою, емоції руйнують розвиток усякої країни, бо політиків підтримують не за досягнуте, а тільки тому, що вони «свої».

І ці «свої» зацікавлені у тому, щоби конфлікти поглиблювалися, бо нічого іншого вони не вміють. Тому чимало політиків і вмикають етнічну карту, ігноруючи стратегічні наслідки для своєї країни. Медійний галас, який зараз здійнявся в українських і польських медіа – це перші погані наслідки розіграшу «етнічної карти», і від цього не виграє ні Польща, ні Україна.

• 5 •

Найкраща відповідь на усякий популістичний гармидер – не ставати частиною цього гармидеру. З Польщею у жодному разі – не треба дзеркалити. Бо політична недалекоглядність не може бути знищена іншою політичною недалекоглядністю. Натомість, треба шукати не те, що роз’єднує, а те що об’єднує. І тому поляками треба просто нагадувати хто є справжнім ворогом та зосереджуватись на спільних безпекових ініціативах та військових виробництвах.

Попри останні скандали, я переконаний, що Навроцький і вся Польща буде підтримувати Україну у майбутньому саме у питаннях безпеки, бо страх перед Росією буде точно сильніший, ніж дріб’язкові емоції через чиюсь соціалку. Не треба забувати, що саме в часи PiS Україна отримала від Польщі безпрецедентну підтримку, і буде отримувати далі. Попри чортів, які час від часу вистрибують з минулого і зваблюють сучасних політиків дешевими політичними дивідендами.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Кароль Навроцький українці Україна Польща конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Самостійна Україна залишалася метою життя мільйонів наших співвітчизників, розкиданих по далеких світах
Нація пробудилася. Слова до Дня Незалежності
24 серпня, 09:30
Путін – ірраціональний гравець, одержимий ідеєю завоювати всю Україну
Чи можливий мир із Росією?
22 серпня, 16:02
Орбан: «Якщо ви не за столом переговорів, ви в меню»
Росія виграла війну в Україні – Орбан
13 серпня, 08:23
Деяким виплатять кошти на проходження опалювального сезону
Деякі домогосподарства отримають майже по 20 тис грн: на що їх можна витратити
11 серпня, 15:51
ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії
ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти Росії: Урсула фон дер Ляєн назвала терміни
17 серпня, 17:22
Польща почала депортацію українців, затриманих на концерті Макса Коржа
Польща почала депортацію українців, затриманих на концерті Макса Коржа
22 серпня, 19:28
Військові лідери країн НАТО мають зустрітися у середу
Військові лідери країн НАТО обговорять ситуацію в Україні: названо дату
19 серпня, 18:32
Український плавець Шеремет став чемпіоном світу серед юніорів
Український плавець Шеремет став чемпіоном світу серед юніорів
22 серпня, 23:51
Трамп зазначив, що конфлікт «має закінчитися якнайшвидше» через «голод та інші проблеми, гірші за голод»
Трамп закликає Ізраїль завершити війну з ХАМАС
26 серпня, 01:14

Сергій Таран

Польща. Популістичний гармидер
Польща. Популістичний гармидер
Зустріч без результату: що далі робитиме Трамп
Зустріч без результату: що далі робитиме Трамп
Трамп відібрав у Путіна усі його здобутки. Спонсор свята Ердоган
Трамп відібрав у Путіна усі його здобутки. Спонсор свята Ердоган
Що треба, аби Росії всерйоз заговорила про мир
Що треба, аби Росії всерйоз заговорила про мир
Найголовніше в одкровеннях Трампа
Найголовніше в одкровеннях Трампа
Зустріч Лаврова і Рубіо – це фол останньої надії Путіна перед санкціями
Зустріч Лаврова і Рубіо – це фол останньої надії Путіна перед санкціями

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
6086
РФ масовано атакувала Київ: вже 23 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
5570
Психологи виявили третій шлях до гарного життя, який раніше недооцінювали
4942
«Був не здивований». Білий дім повідомив, як Трамп відреагував на удар РФ по Києву

Новини

Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Сьогодні, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Сьогодні, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua