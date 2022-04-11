Російська пропаганда зрозуміла, що не зможе обманути світ

Ми переможемо, але буде непросто

У Черкасах знову сирени, і це настільки нікого не турбує, що ой. Поки ж нічого не падало.

Авіація в небі гуде вже десь місяць. Іноді – ракети. Ракети точно не наші.

Ракети москалі пускають з моря, або з літаків на своїй території. Це досить легко відстежити по їхніх бравурних повідомленнях наступними ранками: унічтожено полтора командних пункта, пол зенітно-ракетного комплєкса, і 100500 «мєст скоплєнія войск».

Останні виявляються житловими масивами Харкова, но москалів це не гребе

З Пітєрбурга прийшли тут новини, шо вокзал у Краматорську бомбили ракетами, яких Росія на озброєнні не має з 1989, отже, це українці.

Поправка, що сам Кремль говорив: зняли з озброєння тільки з 2019! – зустріла відповідь «какая разніца».

Ну, їм немає разніци до фактів, тому те, що й навіть у 2019 вони нічо з озброєнь не зняли, було вже марно доводити

Російська пропаганда стає дедалі безумнішою та істеричнішою, вони вже й не мріють у чомусь там переконати світ

Єдина їхня мета – нагнітати дебілізацію власного населення, аби ще й далі кидати в топку все більше зазомбованого бидла.

Це означає, що ми повинні чітко відділити мухи від котлет. Це Заходу треба пояснювати й розкривати російський фашизм. Як і частині українців, досі. Тоді як самим росіянам допоможе тільки одне: відео й фотокадри їхніх смертей.

Важливо також для їхнього тилу пояснювати, що це досить дивно: вони прийшли визволити нас від бандерівців, а тепер говорять, що не можуть, бо тут бандерівці прикрилися мирними жителями... Емм, а чого ви приперлися тоді? Якщо ви тупо ні на що не здатні? Ні захистити нікого, нічо?

Ми переможемо, але буде непросто.

Джерело: блог Олександра Михельсона

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