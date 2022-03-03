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    Думки вголос

    Про «доморощених» Рембо і героїв

    • Анатолій Макаренко

      Колишній голова Державної митної служби

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    Війна&nbsp;&ndash;&nbsp;найважча і найбрудніша робота - Про «доморощених» Рембо і героїв
    Війна – найважча і найбрудніша робота

    Стрічки соцмереж заповнилися незліченними фото наших доморощених героїв

    Після того як у телеефірах та фейсбуці «відстрілялися» топові політики (у бронежилетах, з автоматами та коктейлями «Молотова»), підійшла друга лінія фейсбук-спецназу.

    Тепер стрічки соцмереж заповнилися незліченними фото наших доморощених Рембо: «красивий Я з пістолетом», «сміливий Я в бронежилеті», «моя героїчна команда та Я з автоматами» тощо. і т.п.

    Вчора не втримався і написав пару слів одному з найяскравіших із племені фриків у бронежилетах (заочно знайомі з ФБ). Отримав приблизну відповідь: «Ми тут воюємо, а ти (!) там….. І взагалі мені ніколи. Іду ловити ДРГ». Сьогодні глянув його стрічку, а там «ось Я сонцеподібний після нещадної битви». Живе та манекеніт зараз десь у центрі Києва. Кого він там переміг, одному йому відомо. Так, можливо, сотням читачів, що захоплено лайкають.

    Виглядає це все дешево для дорослих дядьків і бридко по відношенню до реально воюючих чоловіків і жінок.

    Відео про фермера з двостволкою, який затримав окупанта, вірю. Тому що, бачу фермера та переляканого упиреня. Цьому «Сталлоне» не вырю.

    Насправді війна – найважча і найбрудніша робота. Дорослі дядьки у війну не грають. Вони роблять свою роботу мовчки, або з матюками. Без селфі.

    І ще. Вангую. Парад «справжніх переможців» у нас ще попереду, коли після цього жаху з Куршавеля і Буковеля почнуть повертатися статевозрілі дядьки, що дьорнули туди після перших залпів агресора. Адже скажуть, що таким чином врятували сім'ї, висловили протест і небажання співпрацювати з можливим окупантом.

    Написав сьогодні багато літер. Тому що дістали!

    Коротко про себе для цікавих. Чому не поїхав. Роблю те, що можу і повинен. В міру сил, а сил неміряно. Як і у моєї воюючої Батьківщини.

    Слава Україні!

    Джерело: блог Анатолія Макаренка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: війна селфі
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    Про «доморощених» Рембо і героїв