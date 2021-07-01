  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Анатолій Макаренко
рус
    Думки вголос

    Митна Служба потребує дієвої та продуктивної уваги вищого керівництва держави

    • Анатолій Макаренко

      Колишній голова Державної митної служби

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Митна Служба потребує дієвої та продуктивної уваги вищого керівництва держави

    Однією із основ суверенітету країни є митна справа

    Одним з перших законодавчих актів Верховної Ради України, що в червні 1991-го року заклав основи суверенітету майбутньої незалежної країни, був Закон «Про митну справу в Україні». До речі, першим Указом нашого першого Президента Л.М. Кравчука був Указ «Про утворення Державного митного комітету України».

    Знакова для Митної Служби дата минула на днях без особливої уваги з боку керівництва держави. Зрозуміло, що є більш важливі справи та більш актуальні ювілеї. Хоча, на мій погляд, Служба, що формує до сорока відсотків доходної частини бюджету, заслуговує згадки не тільки тоді, коли треба латати дірки в тому ж бюджеті, або перевести увагу суспільства на чергового стрілочника.

    Але, не в ювілеях справа.

    Митна Служба сьогодні потребує дієвої, продуктивної уваги вищого керівництва держави, перш за все, не у свята, а у звичайні будні.

    Соціальний захист особового складу, розвиток митної інфрастуктури, оснащення митних органів знаходяться в стані гіршому, аніж 10-15 років тому.

    Можливо, митниця й витримає ще рік-другий невпинних «реформ» та експериментів та дошкутильгає до чергового ювілею. Але, чи може себе вважати здоровою та повноцінною країна, в якій немічним залишається один із основних атрибутів її суверенності?

    Джерело: блог Анатолія Макаренка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: митниця свята закон незалежність
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Андрій Павловський
    Андрій Павловський

    Експерт з питань соціальної політики

    Віктор Таран
    Віктор Таран

    Політолог, голова Центру «Ейдос»

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Андрій Ярмак
    Андрій Ярмак

    Економіст

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Митна Служба потребує дієвої та продуктивної уваги вищого керівництва держави