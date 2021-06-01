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    Думки вголос

    Законопроєкт про криміналізацію контрабанди: Рада може створити проблеми легальному бізнесу

    • Анатолій Макаренко

      Колишній голова Державної митної служби

    •  glavcom.ua
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    Законопроєкт про криміналізацію контрабанди: Рада може створити проблеми легальному бізнесу

    Чи розуміють депутати реальну ситуацію та проблеми бізнесу?

    На цьому тижні парламент буде розглядати серед інших і законопроєкт 5420 («криміналізація контрабанди»), який в нинішній його редакції створить серйозні проблеми для легального бізнесу та нові корупційні ризики.

    Варіанти для розумного вирішення ситуації:

    • повторне перше читання (ідеальний варіант, коли законопроект повернеться в профільний Комітет, де буде можливість його фахово опрацювати);
    • відправити ініціатору на доопрацювання;
    • відхилити.

    З урахуванням того, що законопроект внесено Президентом, скоріше за все другий і третій варіанти не спрацюють.

    Але, якщо парламент прийме рішення по варіанту 1, то готовий сказати, що там є більшість, яка розуміє реальну ситуацію та проблеми бізнесу.

    Джерело: блог Анатолія Макаренка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Верховна Рада контрабанда корупція в Україні парламент
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    Законопроєкт про криміналізацію контрабанди: Рада може створити проблеми легальному бізнесу