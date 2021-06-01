Законопроєкт про криміналізацію контрабанди: Рада може створити проблеми легальному бізнесу
Чи розуміють депутати реальну ситуацію та проблеми бізнесу?
На цьому тижні парламент буде розглядати серед інших і законопроєкт 5420 («криміналізація контрабанди»), який в нинішній його редакції створить серйозні проблеми для легального бізнесу та нові корупційні ризики.
Варіанти для розумного вирішення ситуації:
- повторне перше читання (ідеальний варіант, коли законопроект повернеться в профільний Комітет, де буде можливість його фахово опрацювати);
- відправити ініціатору на доопрацювання;
- відхилити.
З урахуванням того, що законопроект внесено Президентом, скоріше за все другий і третій варіанти не спрацюють.
Але, якщо парламент прийме рішення по варіанту 1, то готовий сказати, що там є більшість, яка розуміє реальну ситуацію та проблеми бізнесу.
Джерело: блог Анатолія Макаренка