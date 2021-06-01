Законопроєкт про криміналізацію контрабанди: Рада може створити проблеми легальному бізнесу

Чи розуміють депутати реальну ситуацію та проблеми бізнесу?

На цьому тижні парламент буде розглядати серед інших і законопроєкт 5420 («криміналізація контрабанди»), який в нинішній його редакції створить серйозні проблеми для легального бізнесу та нові корупційні ризики.

Варіанти для розумного вирішення ситуації:

повторне перше читання (ідеальний варіант, коли законопроект повернеться в профільний Комітет, де буде можливість його фахово опрацювати);

відправити ініціатору на доопрацювання;

відхилити.

З урахуванням того, що законопроект внесено Президентом, скоріше за все другий і третій варіанти не спрацюють.

Але, якщо парламент прийме рішення по варіанту 1, то готовий сказати, що там є більшість, яка розуміє реальну ситуацію та проблеми бізнесу.

Джерело: блог Анатолія Макаренка

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