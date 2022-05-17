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    Мінкульт запевнив, що наступне Євробачення точно пройде в Україні

    Мінкульт запевнив, що наступне Євробачення точно пройде в Україні
    фото з відкритих джерел

    Ткаченко: «Де саме – у відбудованому Маріуполі чи в якомусь іншому місці, колеги будуть радитися»

    Міністр культури Олександр Ткаченко упевнений, що Євробачення-2023 обов’язково пройде в Україні. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

    «Україна вже двічі проводила Євробачення, і завжди була ця дискусія (щодо місця проведення – ред.). Я думаю, що не оминути нам її і зараз. Але нам важливо зосередитися на тому, що, по-перше, сам конкурс буде в Україні. Тому що хтось уже починає говорити:«А давайте шукати запасні майданчики». ні, це сто відсотків!», – заявив міністр.

    Ткаченко не розглядає інших варіантів місць проведення Євробачення-2023

    «Де саме – у відбудованому Маріуполі чи в якомусь іншому місці, колеги будуть радитися, тому що суспільство у нас толерантне», – зауважив Ткаченко.

    Міністр також додав, що в Італії міста змагалися за право проводити Євробачення цього року. «Я думаю, що це питання найближчим часом також будемо обговорювати», – зазначив він.

    Нагадаємо, музикант Kalush Orchestra заграв на сопілці на київському вокзалі. До слова, переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra виконали свій хіт Stefania на кордоні України.

    Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

    Під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

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    Теги: росія окупанти Євробачення Мінкульт війна Україна Олександр Ткаченко окупація #stoprussia Kalush Orchestra
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    Мінкульт запевнив, що наступне Євробачення точно пройде в Україні