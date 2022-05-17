Пасивність росіян тепер грає проти Кремля

Багато росіян розуміють, що поїздка в Україну це квиток в один кінець

У Росії все гнитиме по-тихому

Прихована мобілізація (відкрита б виявила масштаби уклонізації) насправді показує, як пасивність «глибинного народу», що вирощується Кремлем, може мати зворотний бік.

Коли кажуть, що злидні (в яких і так живе значна частина РФ) не спонукає вату вийти і міняти щось у власній країні, можна погодитися, що швидкого результату не варто очікувати. Все гнитиме по-тихому.

Але ця пасивність «глибинного народу», що вирощується і влаштовує владу, може мати прямо протилежні наслідки. Настане зворотний процес, коли потрібна буде активність (як зараз, наприклад, при мобілізації), а нічого не вийде.

Вони так довго вирощували цю пасивність (щоб усі подалі були від політики), що на іншу поведінку вата буде просто не здатна.

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Джерело: блог Олесі Яхно

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