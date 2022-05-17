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    Думки вголос

    Пасивність росіян тепер грає проти Кремля

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Багато росіян розуміють, що поїздка в Україну це квиток в один кінець - Пасивність росіян тепер грає проти Кремля
    Багато росіян розуміють, що поїздка в Україну це квиток в один кінець
    фото з відкритих джерел

    У Росії все гнитиме по-тихому

    Прихована мобілізація (відкрита б виявила масштаби уклонізації) насправді показує, як пасивність «глибинного народу», що вирощується Кремлем, може мати зворотний бік.

    Коли кажуть, що злидні (в яких і так живе значна частина РФ) не спонукає вату вийти і міняти щось у власній країні, можна погодитися, що швидкого результату не варто очікувати. Все гнитиме по-тихому.

    Але ця пасивність «глибинного народу», що вирощується і влаштовує владу, може мати прямо протилежні наслідки. Настане зворотний процес, коли потрібна буде активність (як зараз, наприклад, при мобілізації), а нічого не вийде.

    Вони так довго вирощували цю пасивність (щоб усі подалі були від політики), що на іншу поведінку вата буде просто не здатна.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: росія окупанти війна мобілізація Україна окупація #stoprussia
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    Пасивність росіян тепер грає проти Кремля