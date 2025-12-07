Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вифлеємський вогонь миру прибув до України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Вифлеємський вогонь миру прибув до України
Із року в рік Вифлеємський вогонь нагадує про важливість єдності та взаємопідтримки
фото: Укрзалізниця/Telegram

Потяги Укрзалізниці вже доставляють вогонь по всій Україні

Майже 40 років пластуни в Україні продовжують скаутську традицію – передають Вифлеємський вогонь миру. Цьогоріч його вже вп’яте доставляють у різні куточки країни потягами «Укрзалізниці». Завдяки залізничним маршрутам вогонь швидко та безпечно дістається до українців, щоб об’єднати й зігріти безліч сердець. Як інформує «Главком», про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Вифлеємський вогонь миру прибув до України фото 1

Вокзали щороку стають стартовими точками передачі вогню: сюди привозять перші лампадки, а пластуни вирушають далі, передаючи полум’я по всій країні. Пасажири можуть забрати Вифлеємський вогонь у свої домівки як символ миру, віри та підтримки одне одного.

Вифлеємський вогонь миру прибув до України фото 2

Із року в рік Вифлеємський вогонь нагадує про важливість єдності та взаємопідтримки, про боротьбу світла та темряви. Попри виклики та труднощі напередодні свят українці продовжують дарувати одне одному тепло власних сердець.

Вифлеємський вогонь миру прибув до України фото 3

На Михайлівській площі столиці десятки жителів прийшли запалити свічки від полум’я Вифлеємського вогню миру. Цей символ миру та добра об’єднав киян у спільному бажанні підтримувати одне одного та дарувати світло рідним та друзям.

Вифлеємський вогонь миру прибув до України фото 4

Нагадаємо, торі «пластуни» привезли до Києва Вифлеємський вогонь миру. Церемонія передачі відбувалася в укритті

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

РФ оголосила Мадяра в міжнародний розшук. Він іронічно відреагував
РФ оголосила Мадяра в міжнародний розшук. Він іронічно відреагував
Вифлеємський вогонь миру прибув до України
Вифлеємський вогонь миру прибув до України
Напади на працівників ТЦК: військова омбудсманка назвала головну причину
Напади на працівників ТЦК: військова омбудсманка назвала головну причину
Відомий священник-блогер отримав повістку
Відомий священник-блогер отримав повістку
«Укренерго» оприлюднило графіки відключень на 8 грудня
«Укренерго» оприлюднило графіки відключень на 8 грудня
«Пам'ятники Зеленському стоятимуть на всіх головних площах країни». Нардеп назвав умову
«Пам'ятники Зеленському стоятимуть на всіх головних площах країни». Нардеп назвав умову

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
Вчора, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua