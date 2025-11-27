Міністр оброни Німеччини: Мирна угода не має ґрунтуватися на капітуляції України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що «мир-капітуляція» був би зрадою українського народу

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус рішуче заявив, що Україну не можна змушувати до односторонніх територіальних поступок у рамках нового «мирного плану». Виступаючи під час дебатів у Бундестазі, глава Міноборони ФРН підкреслив: жодна мирна угода не може бути заснована на капітуляції Києва, передає «Главком».

Пісторіус наголосив, що такий «мир-капітуляція» був би зрадою українського народу і водночас заохотив би амбіції Володимира Путіна, подавши приклад іншим автократам.

Міністр також виступив проти обговорення скорочення української армії. За його словами, Україна повинна мати сильні Збройні сили та зберегти здатність до самозахисту.

Пісторіус позитивно оцінив дипломатичні зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на мирне врегулювання, але зазначив, що такі ініціативи мають забезпечити «тривалий, надійний і справедливий мир» та гарантувати безпеку всій Європі.

За даними опитування The Berlin Pulse, які наводить DW, більшість громадян Німеччини (56%) підтримують розгортання німецьких військових у складі європейської миротворчої місії в Україні після укладення мирної угоди. Крім того, 59% опитаних виступають за продовження військової допомоги Києву.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американські переговорники досягають прогресу у мирних переговорах між Україною та Росією, а ключовою умовою, на яку погодилася Москва, стане припинення війни.

Під час перельоту до Флориди Дональд Трамп повідомив журналістам, що Росія нібито погодилася на певні поступки у рамках мирного плану для України. За його словами, головною поступкою Москви буде припинення бойових дій і відмова від спроб захоплення нових територій.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що Європа відіграватиме значну роль у гарантіях безпеки для України, які розглядаються в рамках американського мирного плану щодо завершення війни.

До слова, американські представники змінили тон і сповільнили темп переговорів щодо мирного плану для України після того, як до процесу в Женеві долучився державний секретар США Марко Рубіо.

Міністр армії США Ден Дрісколл наполягав у Женеві, щоб Україна та її союзники прийняли запропонований 28-пунктний план до американського Дня подяки. Проте, після того як Рубіо особисто приєднався до переговорів, він, за словами співрозмовників, пом’якшив підхід Вашингтона і відмовився від жорсткого дедлайну для Києва.