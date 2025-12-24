Якою буде доля санкцій проти Росії після війни. Зеленський пояснив, що говорить мирна угода

Президент: «Ми розуміємо, що Америка буде йти після закінчення війни на послідовне зняття санкцій»

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що мирна угода щодо завершення війни не передбачає автоматичного зняття санкцій з Росії, однак США після війни можуть рухатися шляхом їх поступового послаблення. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Ми не бачимо зняття санкцій в цій угоді між Україною та Америкою, але ми розуміємо, що Америка буде йти після закінчення війни на послідовне зняття санкцій. І тут питання вже – наскільки сильними можуть бути європейці. Цього механізму в цій угоді у нас немає, і я вважаю, що це важливо. Але ми не можемо точно знати, що обговорюється в інших угодах між іншими учасниками», – зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що санкційна політика є багатосторонньою, адже обмеження запроваджували не лише США, а й Європейський Союз та інші країни світу. На його переконання, фіксувати механізм зняття санкцій у мирній угоді недоцільно.

«Це багатостороння історія про санкції, і буде доволі дивно, якщо хтось буде обіцяти щось за інших. Тим більше ми поки не розуміємо, наскільки серйозно росіяни ставляться до того чи іншого документа, загалом до закінчення війни», – додав президент.

Зеленський також застеріг від передчасних рішень, зважаючи на відсутність довіри до Росії та її систематичне порушення зобов’язань у минулому. За його словами, Україна щодня фіксує продовження російських обстрілів, що ставить під сумнів готовність Москви до реального миру.

Окремо глава держави підтвердив, що Україна й надалі дотримуватиметься без’ядерного статусу відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що також зафіксовано в одному з пунктів майбутньої угоди.

Нагадаємо, що Україна до кінця року готує ще кілька санкційних рішень проти російських суб’єктів та осіб, які допомагають агресії РФ, зокрема з-за кордону. Окремо президент повідомив про підготовку санкцій проти осіб, які виправдовують війну та просувають російський вплив через масову культуру, а також проти спортсменів, які використовують свою публічність для глорифікації агресії РФ.

Зазначимо, 23 грудня глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією. «Главком» наводить пряму мову президента, який показав документ, від якого залежить завершення війни, прокоментував позиції сторін по кожному з його пунктів і відповів на питання журналістів.