Віткофф висловився про переговори з посланцем Путіна у Маямі

Віткофф назвав переговори конструктивними та продуктивними

Росія підтверджує свою повну відданість досягненню миру в Україні і високо цінує зусилля Сполучених Штатів у врегулюванні війни та відновленні глобальної безпеки. Про це заявив спецпосланець США Стів Віткофф, після переговорів з російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим, пише «Главком».

Як зазначає Віткофф, протягом двох днів у Флориді відбулися «продуктивні й конструктивні зустрічі» між російським посланцем Кіріллом Дмитрієвим та американською делегацією, що мала на меті просування мирного плану президента Трампа щодо України.

До складу американської делегації увійшли Стів Віткофф, Джаред Кушнер і представник Білого дому Джош Ґрюенбаум.

Нагадаємо, цими вихідними у Флориді пройшли переговори між переговірниками з України, США та Європи. Закінчення російсько-української війни та встановлення тривалого миру в Україні, гарантії безпеки стали ключовими темами перемовин. Зустрічі з американцями та європейцями підсумував секретар РНБО, очільник української делегації Рустем Умєров.

Україна та США провели окрему зустріч, як зазнає секретар РНБО, вона пройшла конструктивно. Під час цих переговорів основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах: продовженні опрацювання 20-пунктного плану, узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки, узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США, а також продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання).