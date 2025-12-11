Головна Країна Події в Україні
Скільки часу Росії потрібно для захоплення Донбасу: прогноз ISW

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Скільки часу Росії потрібно для захоплення Донбасу: прогноз ISW
фото з відкритих джерел

Росії знадобиться щонайменше два-три роки, щоб військовим шляхом захопити решту території Донецької області

Територіальні надбання Росії від початку поточного року становлять менше одного відсотка території України. Якщо наступ Росії триватиме такими темпами, вона витратить ще кілька років лише на захоплення Донецької області, не кажучи вже про інші регіони. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише «Главком».

Аналітики підрахували, що з початку 2025 року російська армія змогла захопити 4669 кв. км., що дорівнює 0,77% території України. При цьому агресор зазнав непропорційно високих втрат: понад 390 тисяч осіб убитими та пораненими, або понад 80 осіб на кв. м.

Навіть на тих ділянках фронту, де росіянам вдається просуватися відносно швидко, наприклад, поблизу Гуляйполя, їхні успіхи залишаються мізерними у загальному масштабі, констатують експерти.

«Малоймовірно, що просування росіян прискориться у найближчій та середньостроковій перспективі. Поле бою, де домінують дрони, не дає російським військам можливості вести маневрену війну в масштабах, потрібних для швидкого просування на оперативному рівні, яке відновлює маневр на полі бою», – вважають в ISW.

На думку аналітиків, для того, щоб військовим шляхом захопити решту території Донецької області, Росії знадобиться щонайменше два-три роки. Експерти переконані, що це коштуватиме агресору нових значних втрат, які можуть виявитися непосильними навіть для Росії.

Саме тому, на думку ISW, Росія зараз докладає зусиль, щоб змусити Україну та Захід передати Донбас без бою, що дозволило б Москві заощадити час і ресурси.

«Передача Донецької області Росії також створила б умови для відновлення агресії проти України з більш вигідних позицій у вигідний для Росії момент, особливо з огляду на те, що Путін та інші представники Кремля продовжують заявляти, що їхня довгострокова стратегічна мета – контроль над усією Україною, а не лише її південними та східними регіонами – залишається незмінною», – підсумовується у звіті.

Як відомо, для укладення мирної угоди, яка вже майже рік «вислизає» від Дональда Трампа, президент США нібито намагається переконати Україну піти на територіальні поступки та передати Росії весь Донбас, щоб встигнути узгодити припинення вогню до Різдва. Водночас Кремль відмовляється зупиняти наступ, доки українські війська не залишать решту Донецької області, зокрема Краматорськ і Слов’янськ. 

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія навряд чи погодиться на будь-який мирний план, який не містить повних вимог Кремля і фактичної капітуляції України. Натомість, Москва наполягає на продовженні повномасштабної війни.

Цю позицію підтверджують заяви прокремлівських воєнних блогерів. Зокрема, один із них зазначив, що ухвалення мирного плану обмежить можливості Росії щодо захоплення нових українських територій. Інший блогер підкреслив, що військові цілі РФ не обмежуються лише Донецькою та Луганською областями, а поширюються також на Запорізьку та Херсонську.

До слова, попри постійні темпи просування російських військ на фронті, це не свідчить про те, що Росія неминуче захопить решту Донецької області. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Кремль активно поширює хибний наратив про те, що перемога Росії неминуча, а отже, Україна та Захід повинні негайно погодитися на її вимоги.

Теги: росія Донбас наступ війна

