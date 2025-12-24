Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія відхилила мирний план США та України з 20 пунктів – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія відхилила мирний план США та України з 20 пунктів – Bloomberg
Неназване джерело повідомило, що Москва домагатиметься запровадження додаткових обмежень для армії України
фото: Getty Images

Кремль розглядає мирний план як відправну точку для подальших переговорів

Російська Федерація вимагатиме ключових змін в крайній версії мирного плану США та України, який складається з 20 пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, Москва розглядає план, розроблений між Україною та США як відправну точку для подальших переговорів, адже там нема положень, важливих для РФ. За словами неназваного співрозмовника, мирний план нібито не відповідає на багато питань, тому Москва вивчатиме документ «з холодною головою».

«За словами особи, наближеної до Кремля, серед питань, що турбують Росію, є гарантії щодо відмови від подальшого розширення військового альянсу НАТО на схід та щодо нейтрального статусу України у разі її вступу до Європейського Союзу. Ця особа також зазначила, що план не містить обмежень, яких вимагає Росія щодо післявоєнних збройних сил Києва та типів озброєння, а також не надає чітких гарантій щодо статусу російської мови в Україні. Росія також хоче отримати чіткість щодо питання скасування санкцій та сотень мільярдів доларів заморожених російських державних активів на Заході», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у разі відмови Росії від мирного плану Сполучені Штати змушені будуть різко посилити військову підтримку України та запровадити максимальні санкції проти Москви.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна не буде ні де-юре, ні де-факто визнавати Донбас російським.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про пункт мирної угоди, який передбачає захист мовних і релігійних меншин, а також запровадження стандартів ЄС із толерантності та недискримінації.

Читайте також:

Теги: переговори росія перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США зняли санкції з низки компаній, що постачали обладнання для російського ВПК
США зняли санкції з низки компаній, що постачали обладнання для російського ВПК
19 грудня, 05:48
Bloomberg: Росія перекладає вартість поточної війни на майбутні покоління
Bloomberg: Росія перекладає вартість поточної війни на майбутні покоління
19 грудня, 03:29
У Саратові сталася пожежа на заводі
У Саратові сталася пожежа на заводі
18 грудня, 02:31
Батайськ атакували БпЛА
Безпілотники атакували Ростовську область: уражено танкер
18 грудня, 00:56
Путін наказав своїм військам продовжувати агресію проти України для «виконання завдань»
Путін дав вказівку армії на тлі переговорів про завершення війни
11 грудня, 17:55
Рубіо каже, що США намагаються з'ясувати, чи можливо подолати розбіжності між Україною та РФ
Мирні переговори. Рубіо назвав питання, яке викликає найбільше суперечок
3 грудня, 07:41
Уряд Латвії розглядає повне знесення залізниці, що веде до РФ
Латвія планує розібрати залізничні колії в напрямку РФ
27 листопада, 09:17
Левітт стверджує, що мирний процес вимагатиме подальших переговорів між Україною, Росією та США
«Є кілька делікатних деталей, які потрібно вирішити». Білий дім зробив заяву про переговори
25 листопада, 17:59
Путін та Трамп на саміті на Алясці 15 серпня
Росія використовує просування на фронті для тиску на Трампа, але є нюанс – NBC
25 листопада, 05:36

Політика

Росія відхилила мирний план США та України з 20 пунктів – Bloomberg
Росія відхилила мирний план США та України з 20 пунктів – Bloomberg
Генштаб підтвердив ураження заводу синтетичного каучуку в Тульській області
Генштаб підтвердив ураження заводу синтетичного каучуку в Тульській області
Естонія пообіцяла стріляти по «зелених чоловічках» з РФ
Естонія пообіцяла стріляти по «зелених чоловічках» з РФ
США запровадили візові обмеження проти колишнього єврокомісара Бретона
США запровадили візові обмеження проти колишнього єврокомісара Бретона
Ексрадник Трампа пояснив, яке рішення ЄС зіграло на руку Росії
Ексрадник Трампа пояснив, яке рішення ЄС зіграло на руку Росії
Пєсков повідомив про новий етап контактів Росії та США
Пєсков повідомив про новий етап контактів Росії та США

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Сьогодні, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua