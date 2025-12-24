Росія відхилила мирний план США та України з 20 пунктів – Bloomberg

Кремль розглядає мирний план як відправну точку для подальших переговорів

Російська Федерація вимагатиме ключових змін в крайній версії мирного плану США та України, який складається з 20 пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, Москва розглядає план, розроблений між Україною та США як відправну точку для подальших переговорів, адже там нема положень, важливих для РФ. За словами неназваного співрозмовника, мирний план нібито не відповідає на багато питань, тому Москва вивчатиме документ «з холодною головою».

«За словами особи, наближеної до Кремля, серед питань, що турбують Росію, є гарантії щодо відмови від подальшого розширення військового альянсу НАТО на схід та щодо нейтрального статусу України у разі її вступу до Європейського Союзу. Ця особа також зазначила, що план не містить обмежень, яких вимагає Росія щодо післявоєнних збройних сил Києва та типів озброєння, а також не надає чітких гарантій щодо статусу російської мови в Україні. Росія також хоче отримати чіткість щодо питання скасування санкцій та сотень мільярдів доларів заморожених російських державних активів на Заході», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у разі відмови Росії від мирного плану Сполучені Штати змушені будуть різко посилити військову підтримку України та запровадити максимальні санкції проти Москви.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна не буде ні де-юре, ні де-факто визнавати Донбас російським.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про пункт мирної угоди, який передбачає захист мовних і релігійних меншин, а також запровадження стандартів ЄС із толерантності та недискримінації.