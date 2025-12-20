Хто ж так плаче за Булгаковим?
Чому українці й досі воюють за Булгакова?
Як показує досвід дискусій сьогодні у мережах переважна більшість, тих хто страждає за памʼятниками / вулицями Булгакова та інших Толстоєвських (хоча ніхто не забороняє їм вдома ні читати, ні навіть декламувати все це вголос.
- Не володіють вільно жодною іноземною мовою, окрім російської (і переважно російську не вважають іноземною.
- Не знають великої кількості українських поетів та письменників, не можуть згадати нічого з віршів Ольжича, Теліги, чи навіть класиків Лесі Українки, Ліни Костенко чи Симоненка, а також не читали творів Підмогильного, Самчука і ще великої кількості українських письменників, зокрема і чудових сучасних, і на запитання про це досить зверхньо відповідають, і
- Не знають світову літературу поза російським контекстом, не можуть назвати хоча би одного болгарського письменника чи поета, польського, молдовського, грецького, словацького, естонського, японського чи турецького та інших.
У російській літературі безумовно є цікаві автори і твори. Багато з них насправді дають чітке розуміння чим насправді є росіяни (той же Купрін, наприклад чи навіть Достоєвський), якщо реально читати вдумливо їх твори.
Але мене дійсно дивує наскільки деякі громадяни України на 11-му році російської агресивної війни проти нас вперто і публічно відстоюють свою москвофільність і зацикленість на російській культурі, яку їм примусово заклали у голову у радянській школі, замість того щоб просто почитати трішки більше і переконатися що існує цілий всесвіт літератури, який неймовірний, цікавий і набагато насиченіший ніж невелика насправді російська літературна його частинка.
