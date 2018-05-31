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    Думки вголос

    «Воскресіння Бабченка». ЗМІ стали заручниками

    • Анатолій Матвійчук

      Народний артист

    • Розсилка
    Спецслужби інсценували вбивство журналіста Аркадія бабченка - «Воскресіння Бабченка». ЗМІ стали заручниками
    Фото: Reuters
    Спецслужби інсценували вбивство журналіста Аркадія бабченка

    Усі радіють вдалій операції спецслужби. Її можна привітати

    Але ніхто не говорить про один дуже важливий факт: ЗМІ стали заручниками недостовірної, неперевіреної інформації і дуже швидко розтиражували цей фейк, сліпо і безсумнівно довірившись містифікації. Із цього випливають невтішні висновки: 

    Перший: ми переконалися, що нинішнім ЗМІ вірити не можна, тому що вони або умисне маніпулюють свідомістю людей, або допускають помилки, які впливають на хід наших думок і вчинків. 

    Другий: Якщо нашою свідомістю так легко маніпулювати, то уявіть собі на мить, чого варті всі ті ідоли і позитивні герої, які стоять на ваших внутрішніх постаментах свідомості? Усе це лише жалюгідний піар і шахрайство з метою заробити гроші на вашій довірливості.

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    Третій висновок: що ми взагалі знаємо про людей і довколишній світ? Якщо ваші знання і уявлення про людей і довколишній світ не спираються на власний досвід, а сформовані лише за допомогою зомбоящика чи інтернету, то уявіть собі, яких дурниць ви ще наробите - ні, ми всі наробимо в недалекому майбутньому, хоча б на найближчих виборах?!

    Люди, це не просто спецоперація - це пробна кулька, яка перевіряє всіх нас на адекватність. Одна маленька іскорка фейкового факту може спровокувати велику пожежу...

    Будьмо пильними - не дозволяймо так гратися із нашою свідомістю. Це - заборонені прийоми. Ніколи не забувайте, кому належать наші ЗМІ...

    Читайте також матеріал «Главкома»: Спецоперація «Воскресіння Бабченка». Стрес-тест для України

    Джерело: блог Анатолія Матвійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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