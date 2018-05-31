«Синдром Бабченка»: психологи розповіли, як «воскресіння» журналіста вплине на українців
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Аркадій Бабченко на брифінгу СБУ
Психологи назвали ошукані почуття українців «синдромом Бабченка»
Психологи проаналізували ситуацію з інсценуванням вбивства журналіста Аркадія Бабченка і назвали її «синдромом Бабченка».
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Психологи вважають, що українці стають черствішими і через вбивства, і через інсценування. Ошукані почуття вже назвали «синдромом Бабченка».
«Це такий масовий осад, який буде вбивати крапля за краплею віру в реальність. Наступного разу українці стануть вже менш чутливими до потрясінь», - йдеться в сюжеті.
Нагадаємо, спецоперацію з попередження замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Служба безпеки України готувала два місяці.
Напередодні ввечері Бабченко зустрівся з президентом Петром Порошенком.
Як вже відомо, смерть Бабченка була інсценована, але замах на нього готувався. Організатор замаху затриманий.
В СБУ заявили, що для вбивства Бабченка спецслужби РФ завербували українця та заплатили $40 тисяч. Завербований українець, який називається правоохоронцями організатором убивства, найняв для виконання завдання знайомого — учасника бойових дій на Донбасі (виконавця). Останній отримав 30 тисяч доларів, а організатор залишив собі 10 тисяч доларів за «посередництво».
Зазначимо, що «Репортери без кордонів» обурені інсценуванням вбивства Бабченка. Також в ОБСЄ розкритикували спецоперацію СБУ.
Бабченко у середу ввечері зробив першу публікацію на своїй сторінці у Facebook після інсценування його «вбивства», заявивши «Господи, як же набридло вмирати».
Увечері 29 травня поліція повідомила, що унаслідок трьох пострілів у спину в своєму будинку в Києві загинув російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко.
Президент України Петро Порошенко привітав Службу Безпеки України з успішною операцією та доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.