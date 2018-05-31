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    «Синдром Бабченка»: психологи розповіли, як «воскресіння» журналіста вплине на українців

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    <p>Аркадій Бабченко на брифінгу СБУ</p> - «Синдром Бабченка»: психологи розповіли, як «воскресіння» журналіста вплине на українців
    Фото: Радіо Свобода

    Аркадій Бабченко на брифінгу СБУ

    Психологи назвали ошукані почуття українців «синдромом Бабченка»

    Психологи проаналізували ситуацію з інсценуванням вбивства журналіста Аркадія Бабченка і назвали її «синдромом Бабченка».

    Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    Психологи вважають, що українці стають черствішими і через вбивства, і через інсценування. Ошукані почуття вже назвали «синдромом Бабченка».

    «Це такий масовий осад, який буде вбивати крапля за краплею віру в реальність. Наступного разу українці стануть вже менш чутливими до потрясінь», - йдеться в сюжеті.

    Нагадаємо, спецоперацію з попередження замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Служба безпеки України готувала два місяці.

    Напередодні ввечері Бабченко зустрівся з президентом Петром Порошенком.

    Як вже відомо, смерть Бабченка була інсценована, але замах на нього готувався. Організатор замаху затриманий.

    В СБУ заявили, що для вбивства Бабченка спецслужби РФ завербували українця та заплатили $40 тисяч. Завербований українець, який називається правоохоронцями організатором убивства, найняв для виконання завдання знайомого — учасника бойових дій на Донбасі (виконавця). Останній отримав 30 тисяч доларів, а організатор залишив собі 10 тисяч доларів за «посередництво». 

    Зазначимо, що «Репортери без кордонів» обурені інсценуванням вбивства Бабченка. Також в ОБСЄ розкритикували спецоперацію СБУ.

    Бабченко у середу ввечері зробив першу публікацію на своїй сторінці у Facebook після інсценування його «вбивства», заявивши «Господи, як же набридло вмирати».

    Увечері 29 травня поліція повідомила, що унаслідок трьох пострілів у спину в своєму будинку в Києві загинув російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко. 

    Президент України Петро Порошенко привітав Службу Безпеки України з успішною операцією та доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

    ОБСЄ СБУ українці
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