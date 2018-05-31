Геращенко пояснив необхідність інсценування вбивства Бабченка

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Поліція біля під'їзду, де начебто вбили Бабченка

За словами Геращенка, метод інсценування вбивства «старий як світ»

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко пояснив необхідність інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка.

«Було завдання зробити інсценування вбивства Аркадія Бабченка для того, щоб вийти на зв'язок організатора цього вбивства з замовниками, які знаходились на території РФ та зафіксувати це методами технічного контролю. Що стосується самого методу інсценування вбивства, - цей метод старий як світ», - заявив він в ефірі телеканалу «112 Україна».

За словами Геращенко, для того, щоб довести провину організатора необхідно було задокументувати факт звітності організатора перед замовниками про виконану роботу.

«Ви знаєте, Аркадій Бабченко міг сам сказати, що «вибачте, я на такий ризик не хочу йти». Але він, розуміючи необхідність документувати до кінця зв'язок замовників і організаторів, пішов на це. Ще раз хочу сказати, що для того, щоб у суді довести провину організатора, а також участь російських замовників, необхідно було задокументувати факт звітності організатора перед замовниками про виконану роботу. Для цього потрібно було створити повне враження реальності організатора, якого затримали в Києві, що це вбивство сталося», - резюмував нардеп.

Нагадаємо, спецоперацію з попередження замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Служба безпеки України готувала два місяці.

Напередодні ввечері Бабченко зустрівся з президентом Петром Порошенком.

Як вже відомо, смерть Бабченка була інсценована, але замах на нього готувався. Організатор замаху затриманий.

В СБУ заявили, що для вбивства Бабченка спецслужби РФ завербували українця та заплатили $40 тисяч. Завербований українець, який називається правоохоронцями організатором убивства, найняв для виконання завдання знайомого — учасника бойових дій на Донбасі (виконавця). Останній отримав 30 тисяч доларів, а організатор залишив собі 10 тисяч доларів за «посередництво».

Зазначимо, що «Репортери без кордонів» обурені інсценуванням вбивства Бабченка. Також в ОБСЄ розкритикували спецоперацію СБУ.

Бабченко у середу ввечері зробив першу публікацію на своїй сторінці у Facebook після інсценування його «вбивства», заявивши «Господи, як же набридло вмирати».

Увечері 29 травня поліція повідомила, що унаслідок трьох пострілів у спину в своєму будинку в Києві загинув російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко.

Президент України Петро Порошенко привітав Службу Безпеки України з успішною операцією та доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Спецоперація «Воскресіння Бабченка». Стрес-тест для України