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Компанія Мазепи залучила іноземного інвестора у видобуток бурштину

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Компанія Мазепи залучила іноземного інвестора у видобуток бурштину
Ігор Мазепа: ми ламаємо «чорну» бізнес-модель у бурштиновій галузі
фото з відкритих джерел

Компанія планує почати безпосередній видобуток вже навесні цього року

Компанія «Сонячне ремесло» Ігоря Мазепи та його партнерів розширяє свою діяльність та починає роботу на Томашгородському родовищі у Рівненської області. Площа родовища – 457,7 гектара, прогнозовані запаси – 191 тонн бурштину. Про це написав засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа у себе у Facebook.

Мазепа разом з партнерами восени минулого року поглинули іншу компанію – «Санкамян», яка до цього 6 років проходила дозвільні процедури та отримала ліцензію на видобування бурштину.

Для розширення своєї діяльності «Сонячне ремесло» залучило китайського інвестора Ванг Чжикая, який є одним з основних операторів китайського ринку бурштину, а саме ця країна є головним світовим споживачем цього мінералу.

«Я особисто вважаю справжньою перемогою те, що підприємець з іншого кінця світу довірився нам та готовий розділити з нами усі виклики та ризики цього непростого періоду» – підкреслив Ігор Мазепа.

Компанія планує почати безпосередній видобуток вже навесні цього року. З остаточним стартом проєкт створить біля 100 нових робочих місць, а прогнозовані обсяги видобутку складуть біля 20 тонн на рік.

За словами інвестбанкіра, місцеві громади відчутно виграють від реалізації цього бізнес кейсу. Так, після видобування бурштину буде відбуватися рекультивація землі і засадження її молодим лісом. Крім того, значно збільшаться надходження до бюджету: «Лише податки на користування надрами складатимуть близько 1000 грн за кожен кг бурштину, 30% з яких відійдуть місцевій громаді».

«Припускаю, що ми дуже дратуємо чорних копачів, яким своєю діяльністю ми ламаємо звичну для них бізнес-модель. Але впевнений, що усі учасники ринку зацікавлені в білій історії» – підсумував Ігор Мазепа.

Теги: податки бізнес бурштин Ігор Мазепа

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