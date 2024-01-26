Головна Країна Політика
search button user button menu button

Харків запровадить нову систему оповіщення про повітряну тривогу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Харків запровадить нову систему оповіщення про повітряну тривогу
За словами Терехова, вже цьогоріч у Харкові сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста
фото з відкритих джерел

Технічне оснащення нової системи оповіщення про тривогу в Харкові мають профінансувати міжнародні партнери

У Харкові сирени повітряної тривоги вмикатимуть тільки в разі небезпеки для міста, а не для всієї області. Про це повідомив мер міста Ігор Терехова.

Терехов завив що депутати міської ради на сьогоднішньому засіданні ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу.

«Тож вже з цього року сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області.  Це не лише полегшить роботу всім службам, а й дозволить набагато ефективніше працювати нашому бізнесу», – написав він.

За словами мера, проєкт реалізують у межах створення єдиного муніципального ситуаційного центру, технічне оснащення якого профінансують міжнародні партнери.

Нагадаємо, вранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули чотири людини. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура.

Ранковими ударами російських агресорів по Харкову також пошкоджено обладнання оператора системи розподілу електроенергії  «Харківобленерго», унаслідок чого без світла залишилися майже 11 тис. споживачів. Також поліція показала відео перших хвилин після сьогоднішнього ранкового ракетного удару по Харкову.

До слова, міський голова Ігор Терехов підтримав перейменування вулиці Пушкінської у центрі Харкова, по якій росіяни завдали ударів 23 січня.

Читайте також: Харківщина та Дніпропетровщина долають наслідки ракетної атаки: ситуація в регіонах
Теги: війна Харків Харківщина Ігор Терехов тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мінстр поскаржився ,що погано відпочив, бо вночі була тривога
Глава МЗС Данії показав, як спускався в укриття у столиці (відео)
Сьогодні, 14:38
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепп Боррель
Боррель прокоментував «мирний план» Трампа
22 сiчня, 22:20
Як путінська пропаганда маніпулює «мирними переговорами»?
Центр протидії дезінформації назвав топ-тему російської пропаганди-2024
22 сiчня, 20:17
Зеленський зазначав, що саме диктатор Путін винен у крадіжці миру в світі
Зеленський розповів, скільки років миру вкрав Путін у світу
16 сiчня, 16:12
Якщо якась змова проти Путіна в принципі можлива – Кирієнко найімовірніший кандидат, щоб її організувати
Хто в Росії може очолити змову проти Путіна
14 сiчня, 10:19
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу окупантів
Сили оборони відбили 20 атак на одному з напрямків – Генштаб
10 сiчня, 19:02
Кремль рапортує про знищення «військових складів» та «натовських баз», ми ж бачимо зруйновані житлові будинки і школи
Кремль підняв усі носії «кинджалів». Чого чекати далі? інтерв’ю
4 сiчня, 09:45
Україна у ніч проти 26 грудня знищила у Феодосії десантний корабель РФ
Удар по «Новочеркаську» посилить тиск на Росію – розвідка Естонії
28 грудня, 2023, 14:21
План «Б». Данілов розповів, що робитиме Україна без допомоги США
План «Б». Данілов розповів, що робитиме Україна без допомоги США
27 грудня, 2023, 12:50

Політика

Росія формує загони ФСБ-шників на кордоні з Україною – ГУР
Росія формує загони ФСБ-шників на кордоні з Україною – ГУР
У Харкові перейменовано 65 вулиць і провулків, пов'язаних із Росією
У Харкові перейменовано 65 вулиць і провулків, пов'язаних із Росією
Скільки отримують голови громад в Україні? Депутат відреагував на скандальні цифри
Скільки отримують голови громад в Україні? Депутат відреагував на скандальні цифри
Україна запросила главу Китаю на «мирний саміт» до Швейцарії
Україна запросила главу Китаю на «мирний саміт» до Швейцарії
Харків запровадить нову систему оповіщення про повітряну тривогу
Харків запровадить нову систему оповіщення про повітряну тривогу
Україна підготує план захисту міст і критичних об'єктів від російських обстрілів
Україна підготує план захисту міст і критичних об'єктів від російських обстрілів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
329K
Падіння Іл-76. Росія висунула Україні ультиматум
132K
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
57K
Або переговори, або... Путін ставить ультиматум
17K
Церковний календар на лютий: всі свята за новим стилем
15K
Чехія повертатиме біженців до України? Очільник МВС розповів про вигоду
11K
У мережі з’явилися знімки російського аеродрому «Енгельс-2»

Новини

Що окрім воєнних ризиків відлякує іноземних інвесторів від України. Експерти назвали проблему
Сьогодні, 14:25
Ринок праці і мобілізація. Список чоловічих спеціальностей, яких найбільше бракує бізнесу
Сьогодні, 13:33
На Мар’їнському напрямку різко зросла кількість ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Опади, місцями ожеледиця та сильний вітер: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:45
День працівника Держаудитслужби. Які свята відзначаємо 26 січня
Сьогодні, 00:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua