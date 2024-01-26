Харків запровадить нову систему оповіщення про повітряну тривогу

За словами Терехова, вже цьогоріч у Харкові сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста

Технічне оснащення нової системи оповіщення про тривогу в Харкові мають профінансувати міжнародні партнери

У Харкові сирени повітряної тривоги вмикатимуть тільки в разі небезпеки для міста, а не для всієї області. Про це повідомив мер міста Ігор Терехова.

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Терехов завив що депутати міської ради на сьогоднішньому засіданні ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу.

«Тож вже з цього року сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області. Це не лише полегшить роботу всім службам, а й дозволить набагато ефективніше працювати нашому бізнесу», – написав він.

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За словами мера, проєкт реалізують у межах створення єдиного муніципального ситуаційного центру, технічне оснащення якого профінансують міжнародні партнери.

Нагадаємо, вранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули чотири людини. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура.

Ранковими ударами російських агресорів по Харкову також пошкоджено обладнання оператора системи розподілу електроенергії «Харківобленерго», унаслідок чого без світла залишилися майже 11 тис. споживачів. Також поліція показала відео перших хвилин після сьогоднішнього ранкового ракетного удару по Харкову.

До слова, міський голова Ігор Терехов підтримав перейменування вулиці Пушкінської у центрі Харкова, по якій росіяни завдали ударів 23 січня.