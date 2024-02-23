13-й пакет санкцій проти Росії. Кремль підготував відповідь
Кремль розширив список представників євроінституцій і країн-членів Євросоюзу, яким заборонено в'їзд до Росії
Росія у відповідь на новий пакет санкцій Євросоюзу оголосила власні заходи, які передбачають розширення списку осіб, яким заборонено в’їзд на територію країни-агресорки. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ РФ.
Як зазначили в російському МЗС, Кремль «істотно розширив список представників євроінституцій і країн-членів Євросоюзу», яким заборонено в'їзд на територію РФ.
Російське МЗС уточнило, що заборона стосується тих представників силових відомств і комерційних організацій країн ЄС, громадян країн-членів Євросоюзу, які «відповідальні» за постачання зброї Україні.
Також під російські обмеження потрапили посадовці, які займаються створенням трибуналу проти РФ за незаконні арешти та вивезення людей з українських територій, а також ті, хто виступає за конфіскацію російських держактивів або використання прибутку від них в інтересах України.
Також до «чорного списку» РФ потрапили представники Ради Європи, члени законодавчих зборів країн Євросоюзу, учасників Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі і Парламентської асамблеї Ради Європи, які «допускають агресивні висловлювання на адресу Росії».
Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, Європейський союз ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.
До слова, до річниці початку повномасштабного вторгнення Росії до України Велика Британія запровадила нові санкції щодо країни-агресора та вперше вирішила масштабно атакувати нафтогазовий експорт. Під обмеження потрапили проєкт «Арктик СПГ-2», його голова та керівництво «Новатека», а також європейські та турецькі судновласники, які перевозять російські нафту та нафтопродукти.
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