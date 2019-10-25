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    Думки вголос

    Кучма каменя на камені не залишив від формули Штайнмаєра

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

    • Розсилка
    Леонід Кучма - Кучма каменя на камені не залишив від формули Штайнмаєра
    Леонід Кучма
    Фото: Liga.net

    Леонід Данилович у своєму традиційному діалектичному стилі української багатовекторності

    Оце так заява!

    Кучма про формулу Штайнмаєра:

    «Формула Штайнмайєра до миру на Донбасі не призведе, бо це не формула миру. Це формула на якийсь час політично чи так – а раптом ми дотиснемо українців, вони на неї погодяться, і ми розвернемося… Це взагалі «здати нас із потрохами», так би мовити».

    Оцінка від того, хто цю формулу підписав — хоч і не Кучма, очевидно, ухвалював остаточне рішення про її погодження.

    Леонід Данилович у своєму традиційному діалектичному стилі української багатовекторності — спочатку підписав, потім розкритикував і каменя на камені не залишив.

    Але не посперечаєшся, все чітко розклав.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Донбас Леонід Кучма формула Штайнмаєра
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