Кучма каменя на камені не залишив від формули Штайнмаєра

Леонід Данилович у своєму традиційному діалектичному стилі української багатовекторності

Оце так заява!

Кучма про формулу Штайнмаєра:

«Формула Штайнмайєра до миру на Донбасі не призведе, бо це не формула миру. Це формула на якийсь час політично чи так – а раптом ми дотиснемо українців, вони на неї погодяться, і ми розвернемося… Це взагалі «здати нас із потрохами», так би мовити».

Оцінка від того, хто цю формулу підписав — хоч і не Кучма, очевидно, ухвалював остаточне рішення про її погодження.

Леонід Данилович у своєму традиційному діалектичному стилі української багатовекторності — спочатку підписав, потім розкритикував і каменя на камені не залишив.

Але не посперечаєшся, все чітко розклав.