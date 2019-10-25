Кучма каменя на камені не залишив від формули Штайнмаєра
Леонід Данилович у своєму традиційному діалектичному стилі української багатовекторності
Оце так заява!
Кучма про формулу Штайнмаєра:
«Формула Штайнмайєра до миру на Донбасі не призведе, бо це не формула миру. Це формула на якийсь час політично чи так – а раптом ми дотиснемо українців, вони на неї погодяться, і ми розвернемося… Це взагалі «здати нас із потрохами», так би мовити».
Оцінка від того, хто цю формулу підписав — хоч і не Кучма, очевидно, ухвалював остаточне рішення про її погодження.
Леонід Данилович у своєму традиційному діалектичному стилі української багатовекторності — спочатку підписав, потім розкритикував і каменя на камені не залишив.
Але не посперечаєшся, все чітко розклав.
Джерело: блог Андрія Іллєнка