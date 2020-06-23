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    Думки вголос

    Щоразу, коли в Києві йде дощ - біля метро «Лівобережна» потоп

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

    • Розсилка
    Щоразу, коли в Києві йде дощ - біля метро «Лівобережна» потоп

    Кличко ще у 2018 році обіцяв зробити на «Лівобережній» нову систему зливостоків

    Кожного разу, коли в Києві йде дощ - біля метро «Лівобережна» потоп. Ось вчорашнє фото.

    Така ситуація не лише на Лівобережній. Але дуже показово, що саме там зовсім недавно було проведено дорогий ремонт під Євробачення. І усі проблеми старих зливостоків мали би бути вирішені.

    Але ремонт провели, багатомільйонні бюджети освоїли, але толку нуль. Тільки дощ - усе пливе.

    До речі, ось цитата міського голови Кличка від 26 липня 2018 року:

    «Дійсно, є проблеми на «Лівобережній». У нас в цьому році заплановані там роботи з облаштування системи зливостоків, оскільки старі не справляються з такою кількістю води. До кінця цього року нова система на «Лівобережній» буде».

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Євробачення Київ метро ремонт потоп дощ
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