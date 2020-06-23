Щоразу, коли в Києві йде дощ - біля метро «Лівобережна» потоп
Кличко ще у 2018 році обіцяв зробити на «Лівобережній» нову систему зливостоків
Кожного разу, коли в Києві йде дощ - біля метро «Лівобережна» потоп. Ось вчорашнє фото.
Така ситуація не лише на Лівобережній. Але дуже показово, що саме там зовсім недавно було проведено дорогий ремонт під Євробачення. І усі проблеми старих зливостоків мали би бути вирішені.
Але ремонт провели, багатомільйонні бюджети освоїли, але толку нуль. Тільки дощ - усе пливе.
До речі, ось цитата міського голови Кличка від 26 липня 2018 року:
«Дійсно, є проблеми на «Лівобережній». У нас в цьому році заплановані там роботи з облаштування системи зливостоків, оскільки старі не справляються з такою кількістю води. До кінця цього року нова система на «Лівобережній» буде».
Джерело: блог Андрія Іллєнка